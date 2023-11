Nájdite si dokonalú stavebnicu LEGO®, ktorá rozprúdi vašu kreativitu Hra je dôležitá v každom veku. Objavte LEGO® sady pre dospelých!

(Zdroj: LEGO)

Kocky LEGO vám pomôžu vyčistiť myseľ, zachovať duševnú pohodu a nakopnúť kreativitu. To, ako stavanie uchopíte, je len na vás – v našej ponuke nájdete pestrú škálu herných zážitkov pre každého! A nezabúdajte, hra nepozná hranice.

Vyhraďte si počas sviatkov čas na opätovné prepojenie sa so svojim kreatívnym ja. Objavte v sebe skrytého umelca so súpravami LEGO® Art so skvelými soundtrackmi alebo sa pustite do vzrušujúcich dobrodružstiev so súpravami LEGO spojenými s najväčšími filmovými štúdiami sveta.

Darujte svojim blízkym odmenu v podobe relaxu a ponorte sa spolu do vzrušujúceho sveta LEGO súprav pre dospelých. A najlepšia časť? Keď skončíte, môžete začať odznova! Alebo si svoj výtvor vystavte a osviežte tak interiér novým originálnym doplnkom.

Staňte sa najkretívnejším dekorátorom svojho domova

Nikdy ste nevedeli, ako vyzdobiť svoj vlastný domov alebo príbytky svojich blízkych? Už sa viac nemusíte báť. Vďaka stavebniciam LEGO® zameraným na umenie máte produkt na vystavenie istý. Zároveň si počas samotného tvorenia užijete veľa zábavy.

LEGO® Icons Orchidea (10311)

LEGO® Icons Kytica z poľných kvetín (10313)

Milovníci kvetov si určite radi vytvoria vlastnú nádhernú kyticu z poľných kvetín a hrdo si ju doma vystavia. Postavte si krásnu domácu dekoráciu, ktorá obsahuje až 8 druhov poľných kvetov.

Zabavíte sa s obľúbenými filmovými postavami

Ikonickí hrdinovia z vašich obľúbených filmov môžu ožiť vo vašich rukách s radom stavebníc LEGO prepojených so zábavnými franšízami. Či už vaše srdce prahne po vesmírnom dobrodružstve, mágii alebo kreslených rozprávkach, stavebnice LEGO ponúkajú širokú škálu príbehov, vďaka ktorým každý deň oživíte svojich obľúbených hrdinov.

LEGO® Star Wars™ Helma Dartha Vadera (75304)

LEGO® Star Wars™ Chewbacca™ (75371)

Počiatky príbehu siahajú do dávnych čias v praďalekej galaxii. Teraz sága pokračuje u vás doma prostredníctvom zberateľskej kolekcie stavebníc LEGO Star Wars pre dospelých. Pôsobivá figúrka meria viac ako 46 cm na výšku. Súčasťou balenia je aj podstavec na vystavenie.

LEGO® Harry Potter™ Rokfortský hrad a okolie (76419)

Pripomeňte si známe scény z Harryho Pottera pri stavbe hlavnej veže, astronomickej veže, Veľkej siene, lodenice, nádvoria, skleníkov, chodníkov a mostov, ako aj celej skalnatej krajiny a Čierneho jazera. Vytvorte znovu Tajomnú komnatu, miestnosť s okrídlenými kľúčmi, učebňu miešania elixírov a komnatu so šachovnicou s ich charakteristickými interiérovými prvkami.

LEGO® ǀ Disney Kamera na počesť Walta Disneyho (43230)

Táto detailne prepracovaná zberateľská stavebnica obsahuje historickú filmovú „kameru“ so zadným panelom, ktorý možno odklopiť a odhaliť tak filmový pás, na ktorom uvidíte zábery z 20 klasických filmov z dielne štúdia Disney, režisérsku klapku a priestor pre 3 minifigúrky LEGO ǀ Disney, 2 figúrky LEGO zvieratiek a viacúrovňovú kameru s 3 obrazovkami z papiera, ktoré zobrazujú, ako sa natáčal krátky film Starý mlyn.

Jazda vašich snov

Už od malička snívate o šoférovaní svojho obľúbeného auta, motorky, lietadla či vlaku? So stavebnicami LEGO teraz môžete vniesť toto vzrušenie do svojho domova. Jediné, čo musíte urobiť, je začať stavať.

LEGO® Technic ™ 2022 Ford GT (42154)

Postavte si pohon zadných kolies s diferenciálom, funkčný 6-valcový motor, samostatné odpruženie všetkých kolies, riadenie prednej nápravy, otváracie dvere, detailné svetlomety, funkčný spojler a otváraciu kapotu. Odmenou vám bude úchvatný zberateľský model s mierkou 1:12, ktorý je ako stvorený na vystavenie.

LEGO® Technic™ PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar (42156)

Kam vás cesta zavedie? Užite si s týmto podmanivým modelom pútavú staviteľskú výzvu pre dospelých. Preskúmajte hybridný systém s piestovým motorom V6, ktorý sa pripája k zadným kolesám a verziu modelu elektromotora s pripojenou batériou.

