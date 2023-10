Prečo IKEA nemá žiadne okná?

(Zdroj: IKEA)

Je to jasné ako facka: aby ste tam ostali čo najdlhšie. Pretože každý správny obchodník veľmi dobre vie, že čím viac času v jeho predajni strávite, tým viac vecí tam kúpite. A pokiaľ ste sa tam aj vy už niekedy vybrali len sa pozrieť na ten jeden stolík, čo by sa vám hodil do spálne, a o dve hodiny neskôr ste k autu tlačili veľký vozík plný uterákov, koberčekov do kúpeľne, pohárov a príborov, tak presne viete, o čom hovoríme.

Sama IKEA priznáva, že len 20 % všetkých nákupov, ktoré tam ľudia urobia, sú na základe logiky a reálnych potrieb. Zvyšných 80 % nákupov v obchode s nábytkom, ktorý za minulý rok utŕžil viac ako 27 miliárd dolárov, je založených na emóciách. A preto robia všetko možné, aby vás jemne postrčili vložiť si do košíka ešte aj nejaký ten jeden – dva vankúšiky naviac.

Preto tam nemajú okná a funkčné hodiny, aby ste stratili pojem o čase, aby ste si neuvedomili, že vonku sa zotmelo a vy už musíte ísť.

Preto sa vám zadarmo postarajú o deti v detskom kútiku, lebo keď sa nudia, keď im je dlho, začnú byť otravné, vymýšľať a robiť zle. Tým pádom sa rodičia musia ponáhľať, sú v strese, prípadne sa tak naštvú, že všetko položia a odídu. Stres a ponáhľanie sa znižuje čas v predajni, to je fakt.

Preto tam stojí veľký rezeň so zemiakmi 4 eurá a 12 mäsových guličiek s prílohou 5 eur. Lebo ak sa u nich ešte aj najete, naozaj sa nemáte kam ponáhľať.

Asi každý z nás bol už niekedy ovplyvnený marketingom a reklamou. Často možno aj nevedomky. Niektoré z nich sa totiž stali zvykmi, štandardmi či normami, s ktorými žijeme, akceptujeme ich a dokonca sa nám páčia. Kniha Neznáme príbehy úspešných značiek odhaľuje skryté tajomstvá obľúbených značiek či vecí, ktoré denne využívame, sledujeme, navštevujeme či konzumujeme.

Už ste niekedy premýšľali, prečo máme denne chodiť práve 10 000 krokov, zásnubný prsteň by mal byť diamantový a Santa Claus je červený? Prečo mala Pepsi kedysi šiestu najväčšiu armádu sveta, Lidl si otvoril reštauráciu a vyprážané kura z KFC je v Japonsku tradičným štedrovečerným jedlom? Čo má spoločné pivo Guinness so svetovými rekordmi?

Ste zvedaví, čo prečo výrobca pneumatík Michelin hodnotí tie najlepšie svetové reštaurácie, prečo organizátorom Tour de France boli noviny, a prečo vám Red Bull dáva krííídla s troma í a nie len jedným?

V knihe nájdete odpovede na všetky otázky a dozviete sa aj to, že ľudia odmietali, priam neznášali, všetky vynálezy, ktoré nám dnes prídu také normálne ako dýchanie. Prvú vodičku auta pokladali za bosorku, splachovacie záchody boli podľa ľudí maximálne nehygienické a nákupné vozíky ich urážali. Prečítate si aj príbehy, ako Salvador Dalí navrhol logo lízankám Chupa Chups a Napoleon nepriamo pomohol k vzniku Nutelly. A mnoho mnoho ďalšieho.

Reklama môže byť aj zábavná, inšpiratívna a zaujímavá. Neveríte? Túto knihu musíte mať!

