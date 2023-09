Nedarí sa vám získať termín na vyšetrenie u lekára? Union vám s tým pomôže

(Zdroj: Union)

Nájsť dostupný termín na vyšetrenie u lekára či lekárky, v špecializovanej ambulancii alebo na fyzioterapii býva zvyčajne poriadne náročný proces. V Union zdravotnej poisťovni nám záleží na zdraví našich poisteniek a poistencov, preto im pomáhame so zabezpečením včasnej liečby a s prevenciou zdravotných problémov.

V Union zdravotnej poisťovni máme zazmluvnených už viac ako 21 500 lekárok a lekárov na Slovensku a rovnako aj všetky nemocnice. S nami môžete dostať najmodernejšiu lekársku starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach na európskej úrovni – v nemocniciach Agel, Bory alebo v poliklinike Bezručova a mnohých ďalších.

Pomôžeme vám s termínmi na MRI, CT či mamografiu

Záleží nám na tom, aby boli naše poistenky a poistenci zdraví, preto im aktívne pomáhame s hľadaním lekárov a lekárok, či iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Predchádzať zdravotným problémom, prípadne začať ich riešiť včas, je mimoriadne dôležité. Vieme, že dostať skorý termín na mamografiu, magnetickú rezonanciu (MRI), počítačovú tomografiu (CT) alebo ultrazvukovú sonografiu vôbec nie je ľahké. Aby sme našim poistenkám a poistencom pomohli zabezpečiť dostupnejší termín na tieto diagnostické vyšetrenia, spolupracujeme s mnohými zdravotníckymi zariadeniami po celom Slovensku.

Naše poistenky a poistenci majú možnosť objednať sa aj na extra hodinu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku (napríklad v nemocniciach Agel). Pri objednaní môžu požiadať o termín vyhradený práve pre naše poistenky a poistencov. Na extra hodinu sa dá objednať nielen v ambulanciách všeobecných lekárov a v gynekologických ambulanciách, ale aj u mnohých ďalších špecialistov a špecialistiek – na neurológii, ortopédii, kardiológii a v ďalších ambulanciách.

Viac ako 70 benefitov pre zdravie celej rodiny

Bohatá ponuka rozmanitých benefitov a zliav u partnerov je zárukou, že finančné náklady spojené so zdravím či zdravým životným štýlom nebudú pre naše poistenky a poistencov takou záťažou.

Medzi najobľúbenejšie a veľmi často využívané benefity patrí Príspevok 150 eur na zuby ročne, ktorý môžu využívať všetci poistenci a poistenky Union zdravotnej poisťovne. Tento príspevok je zložený z dvoch častí, pričom 100 eur je možné využiť na všetky výkony čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou (napríklad na ošetrenie zubného kazu alebo na zubné korunky), prípadne ho môžu využiť deti do 18 rokov na zubné strojčeky (alebo čeľustno-ortopedické výkony). Druhú časť príspevku, 50 eur je možné použiť na dentálnu hygienu či parodontológiu.

Balík výhod pre zdravý zrak môžu naše poistenky a poistenci využiť na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť o zrak a vyšetrenia očí. Tento benefit v hodnote 150 eur zahŕňa komplexné vyšetrenie očí vo vybraných očných klinikách (50 eur), vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou (30 eur) vo vybraných očných klinikách a príspevok 70 eur na okuliarové rámy či okuliarové šošovky pre deti.

Úplnou novinkou, ktorou sa snažíme pomáhať najmä rodičom, je Príspevok pre bábätká v hodnote 240 eur plienok Pampers a vybraných produktov HiPP. Môžu ho využiť rodičia detí do dvoch rokov, pokiaľ sú poistencami Union zdravotnej poisťovne (alebo majú podanú zmenovú prihlášku). Príspevok 240 eur sa dá použiť na nákup plienok Pampers v hodnote 120 eur a na nákup kozmetiky, dojčenských mliek, príkrmov a nápojov značky HiPP v hodnote 120 eur.

Poistite sa u nás a získajte množstvo ďalších benefitov. Pre každého, kto patrí do Union zdravotnej poisťovne máme nadštandardný prístup v podobe osobnej asistencie pri hľadaní lekárky, lekára alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Nezabudnite, že lehota na zmenu zdravotnej poisťovne uplynie 30. septembra 2023. Ak si podáte zmenovú prihlášku do tohto termínu, poistencom alebo poistenkou Union zdravotnej poisťovne sa stanete k 1. januáru 2024, no mnohé výhody, ktoré odbremenia váš rozpočet môžete využívať už po podaní prihlášky.

