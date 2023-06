Art Film Fest prinesie to najlepšie zo súčasnej svetovej kinematografie v sekcii Panoráma

V distribučnej predpremiére Art Film Fest v nej uvedie film Aftersun škótskej režisérky Charlotte Wells, ktorá získala cenu BAFTA za najlepší debut. Rozvedeného otca stvárnil írsky herec Paul Mescal a bol nominovaný na Oscara, cenu BAFTA a na Európsku filmovú cenu pre najlepšieho herca.

Trailer Aftersun:

Legendárna rocková kapela Foo Fighters sa vo filme Štúdio 666 presťahuje do sídla v Encine, opradeného hrôzostrašnou rokenrolovou históriou, aby nahrala svoj očakávaný desiaty album. Americkú hororovú komédiu nakrútil BJ McDonnell, vo filme vystupuje bývalý bubeník Nirvany a terajší frontman Foo Fighters Dave Grohl spoločne so svojimi spoluhráčmi.

Trailer Štúdio 666:

Víťazný film tohtoročného MFF v Berlíne Na lodi Adamant, ocenený Zlatým medveďom Berlinale, hovorí o jedinečnom centre pre duševne chorých. Režisér Nicolas Philibert pozýva divákov na palubu, aby sa stretli s pacientmi i ošetrovateľmi, ktorí deň po dni kreujú život v nevšednej liečebni.

Trailer Na lodi Adamant:

Mnohými zbožňovaná a nenapodobiteľná Penélope Cruz ovládne filmové plátno vo filme Nesmiernosť. V úlohe osamelej manželky Clary sa prenesie do 70. rokov 20. storočia do Talianska kde zažíva manželskú krízu. Manželia sa už nemilujú, ale nedokážu sa rozísť, a Clara tak nachádza útočisko pred osamelosťou v zvláštnych vzťahoch so svojimi tromi deťmi.

Trailer Nesmiernosť:

Panoráma ponúka aj pohľad na súčasnú dokumentárnu tvorbu. Pre ukrajinského režiséra bieloruského pôvodu Sergeja Loznicu je príznačná práca s archívnymi filmovými materiálmi z ktorých pomocou strihu vytvára nové filmové veľdiela. Obyčajné dejiny ničenia, najsymfonickejší strihový film Loznicu je inšpirovaný rovnomennou zbierkou esejí od W. G. Sebalda, ktorá kritizuje nedostatok pozornosti venovanej civilným obetiam masového bombardovania nemeckých miest Spojencami počas druhej svetovej vojny.

Trailer Obyčajné dejiny ničenia:

Dokumentaristi Axel Danielson a Maximilien Van Aertryck nasmerovali kamery priamo na spoločnosť s cieľom preskúmať, vysvetliť a odhaliť, ako naša nekontrolovaná posadnutosť obrazom prerástla do zmeny ľudského správania. Tvorcovia vo filme Zázračný aparát, nastoľujú otázku spoločenských dôsledkov vyplývajúcich z obrazového výstupu 45 miliárd kamier na internete, ktoré prispejú k 500 hodinám obrazu nahratého každú minútu na internet. Film získal Zvláštnu cenu poroty za svetový dokumentárny film na filmovom festivale Sundance 2023.

Trailer Zázračný aparát:

Otcovia sociálnej drámy, bratia Dardennovci, prichádzajú s novým filmom Tori a Lokita a rozoberajú tému prisťahovalcov z Afriky. Chlapec a dospievajúce dievča z Afriky, konfrontujú svoje nepremožiteľné priateľstvo s ťažkými podmienkami exilu v dnešnom Belgicku.

V sekcii Panoráma sa môžete tiež tešiť aj na ďalšie výrazné snímky

Asteroid City (svetovú premiéru mal na MFF v Cannes 2023 v hlavnej súťaži, účinkujú v ňom herecké hviezdy ako T. Hanks, S. Johanson, E. Norton, J. Schwartzman, J. Wright, T. Swindon)

Blackbird Blackbird Blackberry (svetovú premiéru mal na MFF v Cannes 2023 v sekcii Directors' Fortnight)

Československý rozprávkový príbeh (režisér Ch. Paigneau film osobne uvedie na festivale)

Dcéry

Exodus

Goldmanov prípad (otvárací film sekcie Directors' Fortnight na MFF v Cannes 2023)

Hrdinovia robotníckej triedy

Keď vlny ustúpia

Mohli by sme byť aj mŕtvi

On sa bojí (v hlavnej úlohe Joaquin Phoenix)

Svetlá budúcnosť (svetovú premiéru mal v hlavnej súťaže MFF Cannes 2023, vo vedľajšej úlohe sa predstavila slovenská herečka Barbora Bobuľová)

Tiché dvojčatá

Viac než kedykoľvek predtým

Zabudnutá zem

Zaťažení

13 vyháňaní diabla

Viac informácií o filmoch, programe festivalu, možnostiach rezervácie a zakúpenia cinepassov prípade vstupeniek na jednotlivé projekcie a podujatia https://aff.cinepass.sk/sk/ a www.artfilmfest.sk

