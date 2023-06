VIDEO: Pavol Habera sa teší do Holíča. Na CIBULA FESTe vystúpi prvýkrát

Už len 6 týždňov zostáva do otvorenia brán najväčšieho česko-slovenského festivalu CIBULA FEST, ktorý bude svojím programom najsilnejší v jeho histórii. V Holíči pravidelne vystupujú najväčšie hviezdy českej a slovenskej hudobnej scény a väčšina z nich má už svoju premiéru na tomto podujatí za sebou, no radi sa sem vracajú. Jednou z výnimiek je kapela TEAM s frontmanom Pavlom Haberom. Legendárny hitmaker a porotca najsledovanejšej speváckej súťaže sa na CIBULA FESTe predstaví prvýkrát. A nevie sa dočkať.

Okrem neho sa na trojdňovom sviatku českej a slovenskej hudby predstavia hviezdy ako Kabát, Tublatanka, Horkýže slíže, Mirai, Kali a Peter Pann, Tomáš Klus, No Name, Sima, Gladiátor, Peter Nagy a Indigo, Majself, Heľenine oči, Traktor a mnohí ďalší. Premiéru na CIBULA FESTE zažije aj kultová Tublatanka a český Traktor, no jedným z hlavných ťahákov bude bezpochyby práve porotcovský kat Habera a jeho skupina. „23. júla v nedeľu budeme hrať na festivale CIBULA FEST. Kto chcete, príďte sa tam pozrieť, ževraj je tam strašne dobre. Teším sa na Vás,“ prihovoril sa vo videu ku svojim fanúšikom Habera. Habera svojím vystúpením vo večerných hodinách uzavrie festivalový program v Holíči.

Jednodňové vstupenky na nedeľu 23. júla, kedy vystúpi Habera a Team, Peter Nagy a Indigo, Kali a Peter Pann, Gladiator a Majself nájdete TU.

Súčasťou trojdňového festivalu, ktorý začne v piatok 21. júla bude okrem skvelého hudobného programu aj sprievodný program, k dispozícii budú rôzne zábavné a športové aktivity, stanové mestečko s možnosťou parkovania priamo pri stane, nadštandardné VIP toalety a niekoľko ďalších prekvapení.

Už len jeden týždeň bude možné zakúpiť 3-dňový festivalový pas za zvýhodnenú cenu 70 € v sieti Predpredaj.sk. „Po 15. júni sa bude cena zvyšovať o dvojcifernú sumu. Preto všetkým, ktorí chcú prísť na náš festival odporúčame, aby si zabezpečili vstupenky v predstihu za zvýhodnenú sumu. V minulosti sme krátko pred festivalom dopredávali vstupenky so zľavami, tentokrát žiadne last minute zľavy neplánujeme. Ceny jednotlivých vstupeniek, či už jednodňových, alebo trojdňovej permanentky, sú na rozsah programu a počet TOP kapiel veľmi prijateľné. Chceli sme za rozumnú cenu dopriať našim návštevníkom čo najväčší hudobný zážitok,“ povedal organizátor Vladimír Chrenka.

Viac info na cibulafest.eu, vstupenky kúpite online z pohodlia domova v sieti Predpredaj.sk alebo osobne na niektorom z predajných miest.

