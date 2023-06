Platby mobilom a hodinkami sú čoraz viac in! Využívate ich aj vy?

Stáva sa vám občas, že si zabudnete peňaženku a nemáte ako zaplatiť v kaviarni za kávu či za obed, na ktorý ste vybehli s kolegami? Ak však máte pri sebe svoj mobilný telefón ako svoju “peňaženku”, je po probléme! Ak ste ešte nenabehli na tento moderný trend, vyskúšajte ho. Tí, ktorí to raz vyskúšali, sú len zriedka ochotní “vrátiť sa späť“.

Ani konzervatívni Slováci sa už neboja platiť mobilom či smart hodinkami! Zatiaľ čo pred 20 rokmi sa nám používanie mobilu na platenie mohlo zdať ako sci-fi, dnes platíme denne práve svojím mobilom či dokonca smart hodinkami.

Zabudnite na lovenie peňaženky v taške

Mobily, hodinky, tablety, to všetko sa dnes dá využiť pri platbe! Na obed si objednáme menu a zaplatíme ho rovno v mobilnej aplikácii. Pri práci počúvame hudbu tiež v apke, cez ktorú vieme za službu aj zaplatiť. Nákupy si vybavujeme bežne online z pohodlia domova a večer keď doma uvažujeme, kam sa v lete vyberieme na dovolenku, rovno si objednáme a zaplatíme za hotel, letenku, požičanie auta, či vstupné na turistické atrakcie. Všetko to vyriešite online práve vďaka jednoduchej a prehľadnej platbe kartou, a to na akomkoľvek domácom či zahraničnom e-shope.

5 výhod platenia mobilom:

Pohodlnosť: Rýchlo a jednoducho zaplatíte svojim mobilom, stačí ho len priložiť ku kompatibilnému terminálu a transakcia je dokončená. Rýchlosť: Platba telefónom je rýchlejšia než tradičné spôsoby platby. To je zvlášť užitočné, keď čakáte pri platení v rade. Bezpečnosť: Je to bezpečné rovnako ako pri platbe kartou, vaše platobné údaje sú šifrované a bezpečne uchované v digitálnom prostredí. Bez starostí: Nemusíte si pamätať PIN, pretože transakciu overujete tvárou alebo odtlačkom prsta. Pri strate telefónu nemusíte meniť kartu, iba si vložíte kartu do nového telefónu. Prehľadnosť: Platenie telefónom alebo hodinkami zahŕňa použitie aplikácií mobilného bankovníctva, v ktorých môžete v reálnom čase sledovať svoje výdavky.

Už aj u zubára a v taxíku môžeme platiť bezhotovostne

Pri nákupe potravín v reťazcoch už platíme najradšej a najčastejšie kartou a našťastie už len máloktorá reštaurácia neponúka túto možnosť aj vo svojich prevádzkach. Pri platbe u zubára, či u kaderníčky alebo kozmetičky každý druhý z nás použije ešte hotovosť. Inak tomu nie je ani pri platbách na trhoch a bazároch, alebo ak ste si domov objednali inštalatéra, opravára či hodinového manžela.

Keďže však väčšina Slovákov uprednostňuje bezhotovostné platby už pri sume nad 20 €, aj slovenskí podnikatelia si zvykajú na novú službu akou je terminál v mobile, ktorú ponúkajú už všetky veľké banky. Takže nielen u zubára, ale už aj trhovníci v stánkoch či inštalatéri môžu prijímať platby kartou. Stačí na to mobil s pripojením na internet. Takisto pri platbe za taxík využívame čoraz častejšie rôzne platformy a platíme viac cez aplikácie než používame hotovosť. Preto sa vám už veľmi ľahko môže stať, že budete platiť jednoducho priložením mobilu k mobilu.

Ste chránení pred zneužitím karty kdekoľvek

Celé je to také jednoduché - kartu vám stačí do mnohých modelov telefónov len odfotiť. A všetky platby, či už mobilom, hodinkami alebo tabletom sú chránené rovnako ako platby kartou vďaka tzv. tokenizácii. Ide o technológiu, pri ktorej sa údaje o karte nahradia v mobile jedinečným súborom číslic, ktorý sa nedá zneužiť. Táto technológia preto poskytuje ďalšiu úroveň bezpečnosti. Pri platbách teda netreba mať žiadne obavy.

Ak by sa však stalo, že v prehľade transakcií sa objaví platba, ktorú ste neuskutočnili, môžete požiadať svoju banku o tzv. Chargeback. Túto výhodu môžete využiť napríklad aj v prípade, že ste si objednali z e-shopu tovar, a ten vám vôbec nedorazil, alebo vám prišiel poškodený, prípadne aj prišiel, ale úplne nezodpovedá tomu, čo ste si objednali.

Kartou Visa môžete platiť po celom svete vo viac než 80 miliónoch prevádzok v akejkoľvek mene. A to ako v kamenných obchodoch, tak aj v e-shopoch. Zahraničné e-shopy často ani inú metódu platenia než kartou nepodporujú a kto chce nakupovať po celom svete, tak sa bez karty či karty v mobile už nezaobíde. Výhodou tiež je, že na internete nebýva platba kartou, na rozdiel od platby na dobierku, spoplatnená.

Je teda jedno či ste na káve alebo si chcete dopriať nové tenisky z obľúbeného e-shopu či kúpiť letnú dovolenku online. V 21. storočí vám na všetko postačí váš mobil či dokonca hodinky. Lovenie peňaženky v kabelke alebo dokonca plieskanie sa po čele, že ráno zostala doma na polici, je už minulosťou.

