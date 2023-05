DNI KULTÚRY v obci Nová Bystrica majú tento rok nabitý program! Vystúpi aj No Name!

Tento rok sa DNI KULTÚRY konajú 23.6. – 25.6.2023. Rockový piatok začína 23.6.2023 o 18.00 hod. vystúpením kapely All Against Nothing z Oravskej Lesnej. Táto kapela hrá zmes melodického death metalu, metalcoru a modern metalu. Na konte majú 2 albumy a všetky texty sú v slovenskom jazyku. V poradí druhou účinkujúcou kapelou je KABÁT Revival.sk, ktorá hrá všetky známe rockové skladby skupiny KABÁT. Ďalšou kapelou v poradí je Signum Regis. Jedná sa o slovenskú power metalovú hudobnú skupinu, založenú v roku 2007 basgitaristom a skladateľom Ronniem Königom, ktorá hrá vlastné songy. No a hlavnou kapelou, a tým na čo sa najviac môžete tešiť, je vystúpenie slovenskej kapely bratov Timkovcov - No Name. Túto kapelu snáď pozná každý. Na hudobnej scéne pôsobí už 27 rokov a môžete sa tešiť na melodické skladby z ich 8-mich albumov. Po koncerte kapely No Name noc pokračuje diskotékou, ktorej playlist zostaví DJ MIKKO.

Galéria fotiek (2) NO NAME

Zdroj: Zdroj: NO NAME

24.6.2023 - „Ľudová sobota“ – ponúka návštevníkom pestrý program. Začína už o 15.00 hod. súťažou v pílení dreva – Novobystrický drevorubač. Tu si pomerajú silu trojčlenné mužstvá v šiestich disciplínach. Ak máte odvahu, prihlásiť sa môžete aj vy. O 18.00 hod. začína program v znamení folklóru, kde vystúpia: Vaneska Halvoníková, Dávid Fedor, Natália Baničiarová, Detskí heligonkári, tanečníčky a speváčky zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, súrodenci Halvoníkovci, ĽH Tomčalovci, Kristína Priščová, Ľudová muzička z Bystríc, FS Radôšťan, ŽSS Dolinka, ĽH Starejší, ĽH Kováčovci, ĽH Potočiari, FS Bystrica, FS Fľajšovan a Zespół Regionalny “Koniaków”. Po vystúpení týchto šikovných hudobníkov sa program presúva k Jánskemu ohňu, ktorý slávnostne zapáli pán starosta Ing. Jozef Kuric a do rána sa môžete zabávať na ľudovej veselici, na ktorú playlist zostaví DJ MIKKO.

HODOVÚ NEDEĽU započne 25.6.2023 slávnostná svätá omšou v Kostole Sv. Jána Krstiteľa o 11.00 hod. a po svätej omši na návšetvníkov čakajú trhy s rôznymi dobrotami. O 13:00 si DHZ Nová Bystrica pripravil Hasičskú okrskovú súťaž o pohár starostu obce Nová Bystrica.

Lístky na Dni kultúry Nová Bystrica 2023 kúpite na Predpredaj.sk

- reklamná správa -