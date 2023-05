Potrebujete úver? Vypočítajte si, koľko si môžete požičať a akú sumu by ste mesačne platili

Príliš veľká investícia alebo nedostatok peňazí na účte dokáže potrápiť kohokoľvek z nás. Jedným z možných riešení je bezúčelový úver. Poradíme vám, čo všetko ním môžete financovať a koľko by vás to mesačne stálo.

Aj Slovensko zasiahla výrazná inflácia. Ak by sme chceli kúpiť to, na čo nám pred rokom stačilo 100 eur, potrebujeme dnes až takmer 115 eur. Ceny potravín napríklad rastú neustále už tretí rok po sebe a spoločne s nákladmi na bývanie ide o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností. Je prirodzené, že mnohí siahnu po úveroch.

Na čo všetko sa dá bezúčelový úver použiť?

Potrebujete nový televízor, nábytok, auto, vymeniť okná či vybavenie domácnosti? Na to všetko môžete použiť práve financovanie z bezúčelových spotrebných úverov. V skratke, využívajú sa na akýkoľvek spotrebný tovar – prakticky je ho však možné vziať takmer na čokoľvek. Okrem toho ním môžete dofinancovať rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti, ale zaplatíte ním aj dovolenku či svadbu.

Až 30-tisíc eur a navyše bez poplatku

Potrebujete nutne peniaze? S bezúčelovým úverom od Tatra banky môžete získať od 500 až do 30-tisíc eur. Bežný poplatok za úver je vo výške 2 % zo sumy poskytnutého úveru, maximálne však 300 eur. Na získanie úveru nemusíte byť ani klientom Tatra banky. Ak v nej ešte nemáte žiadny bezúčelový úver, dostanete zľavu z poplatku až do výšky 100 %. Nepotrebujete na to ani spoludlžníka či ručiteľa.

Výšku úveru a mesačnej splátky vrátane úrokov si teraz navyše môžete jednoducho vypočítať aj sami. Stačí vám na to pár jednoduchých krokov. Vyberiete si typ príjmu, či už ste zamestnaný, živnostník, dôchodca alebo máte iné príjmy. Následne zadáte svoj mesačný príjem, počet vyživovaných detí do 26 rokov a mesačné splátky všetkých vašich úverov, ako sú hypotéka, spotrebný úver alebo lízing. Potom zistíte, akú sumu si môžete požičať a koľko by ste mesačne splácali.

Vybavíte si ho za pár minút aj rovno z domu

Ak si chcete zobrať bezúčelový spotrebný úver od Tatra banky, nemusíte kvôli tomu ani navštíviť pobočku. Požiadať oň môžete online cez webovú stránku, priamo preklikom z kalkulačky alebo cez mobilnú aplikáciu Tatra banka. Ak splníte všetky požiadavky na splácanie úveru, do pár minút dostanete odpoveď. Potom už len stačí podpísať zmluvu a peniaze dostanete na účet. Pri štandardnej žiadosti to môže byť približne do 10 minút, pri nutnom individuálnom posúdení sa môže čas predĺžiť. Väčšina žiadostí o úver je schválená maximálne do 24 hodín.

Keby sa vaša finančná situácia zlepšila, viete bez poplatku skrátiť čas splácania, ktorá sa pohybuje od 12 do 96 mesiacov. Extra splátky môžete využiť každý mesiac až do výšky 3-násobku mesačnej splátky. To všetko opäť z pohodlia domova cez Internet bankingTB alebo mobilnú aplikáciu Tatra banka.

Získajte úroky späť

Od 9. mája do 25. júna 2023 má Tatra banka pre svojich klientov, ale aj neklientov, zaujímavú ponuku. Pri poskytnutí Bezúčelového úveruTB cez Internet bankingTB alebo mobilnú aplikáciu sa vám vráti až polovica zaplatených úrokov za prvý rok splácania. Stačí poskytnutý úver celý prvý rok riadne splácať podľa dohodnutých zmluvných podmienok a polovicu zaplatených úrokov dostanete späť.

