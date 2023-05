Úroky pri hypotékach dvíhajú aj stúpajúce marže bánk, upozorňuje generálny riaditeľ Valko

BRATISLAVA - Za nárastom úrokov pri hypotékach nie sú iba stúpajúce základné úroky, ale aj marže bánk, ktoré úrokové sadzby ešte zvyšujú. V minulosti boli nižšie než 0,5 %, v súčasnosti sú na úrovni aj viac ako 2 %. Upozornil na to generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslav Valko.

"V jednoduchosti sa dá povedať, že základná úroková sadzba je náklad banky. Teda to, za koľko si dané peniaze požičia a aký má náklad na to, že ich požičia niekomu inému," vysvetlil Valko s tým, že hrubá marža hovorí o tom, koľko banka na danom úvere zarobí. Valko zároveň uviedol, že ľuďom sa tak zvyšujú fixné náklady na bývanie. Situáciu by mohla podľa jeho slov vyriešiť regulácia v tomto smere. Hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Daniela Gilányi sa však vyjadrila, že úrokové sadzby na hypotéky, teda dlhodobé úvery, sa odvíjajú od úrokových výnosov dlhodobých zdrojov, a nie od úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB).

V januári 2022 sa priemerná úroková sadzba pohybovala na úrovni 0,93 %

"Vývoj úrokových sadzieb hypoték, ktorých rast je možné pozorovať v každej krajine Európskej únie a eurozóny, je v súlade s ekonomickým vývojom na finančných trhoch," uviedla pre TASR Gilányi s tým, že začiatkom januára 2022, keď sa priemerná úroková sadzba na nové úvery na bývanie pohybovala na úrovni 0,93 %, boli výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov SR na úrovni 0,113 %. V marci 2023, keď sa priemerná úroková sadzba na nové úvery na bývanie pohybovala na úrovni 3,63 %, výnosy desaťročných štátnych dlhopisov SR dosahovali hodnotu 3,661 %. Podľa údajov Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) sa v máji pohybovali výnosy zo štátnych dlhopisov podľa dĺžky splatnosti od 3 % do 4 % ročne.