Bratislavou otrasie najhorúcejšia párty tohto roka SEX EDUCATION PARTY

Fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na prvé vydanie tohto hudobno-tanečného podujatia, ktoré je zárukou toho, že začiatok mesiaca máj bude skutočne v znamení lásky. Na Slovensku doposiaľ chýbala takto tematický zameraná párty a organizátori si od nej sľubujú nielen nezabudnuteľnú zábavu, ale aj posúvanie hraníc tabuizovania tejto témy v našej spoločnosti.

Na podujatí SEX EDUCATION PARTY vystúpi množstvo populárnych slovenských DJ-ov. Headlinerom večera bude známy slovenský DJ Martin Cehelský, ktorý vypredáva kluby nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku. Tento známy rodák zo Sabinova už doposiaľ zdieľal DJ-ský stage nielen s najznámejším slovenským DJ-om EKG, ale aj so zahraničnými menami, ako Oliver Heldens, Nora en Pure, Claptone Mark Knight, Chelina Manuhutu, Latmun, či Raffa FL, a ako o sebe sám tvrdí, chce posúvať hranice eventov elektronickej hudby a práve preto prijal pozvanie na túto doteraz nevídanú slovenskú party, ktorá v sebe ponesie názov SEX.

Večer odštartuje a so svojim warm up-ovým setom sa pred DJ-om Martinom Cehelským o 21:00 predstaví milovníčka východoslovenského publika, rodáčka z Humenného DJ-ka DZAKIA, ktorá o tomto podujatí povedala: “po pozvaní od organizátorov som neváhala a hneď som svoju účasť potvrdila. Myslím si, že je dôležité sa o sexe baviť a som rada, že môžem byť súčasťou tohto podujatia,“ pričom ďalej s pousmiatím dodala: “viem, aké náročné býva otváranie nepopulárnych tém na Slovensku, podobne ako téma žien v DJ-ingu.“

Po DJ-ovi Cehelskom sa o 01:00 predstaví mimoriadne kvalitný DJ D.K.O. a večer uzavrie o 03:00 nemenej výborný DJ YANTOSH.

Vstupenky si môžete kúpiť na Predpredaj.sk.

Zakladateľ MH PRODUCTION a organizátor podujatia Martin Mihaľov: “verím, že sme zorganizovaním tohto podujatia potešili množstvo fanúšikov tohto svetoznámeho konceptu tematickej party. Keďže téma sexu sa týka oboch pohlaví, snažili sme sa tomu prispôsobiť aj náš line up, aj keď je zrejmé, že sa nám to podarilo iba na 25 % (smiech). Usilujeme sa o to, aby účastníci na túto noc len tak nezabudli a vychutnali si ju na maximum so všetkým čo k tomu patrí.“

Aj preto organizátori nezostali len pri obsadzovaní kvalitnej hudobnej produkcie, ale pre všetkých milovníkov zábavy a erotiky si v spolupráci s e-shopmi RUŽOVÝ SLON a SUPERLOVE pripravili množstvo erotických darčekov ako zľavové kartičky, kondómy, lubrikačné gély a mnoho ďalších prekvapení, ktoré plánujú na podujatí rozdať medzi účastníkov.

Viac informácii o podujatí nájdete na Instagrame @mhproductionsk alebo na www.mhproduction.sk.

