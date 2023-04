Slovenskému DJ-ovi VYKRADLI AUTO: Zlodejovi odkazuje… VRÁŤ MI aspoň hudbu, ty IDIOT!

BRATISLAVA - Jeden z najznámejších slovenských hudobných producentov Miroslav Ecker (40) alias DJ EKG sa včera stal obeťou zlodejov. Za bieleho dňa mu vykradli auto, a to len pár dní predtým, ako mal vycestovať za prácou do zahraničia a odohrať na veľkej výletnej lodi svoju šou. Čo bude teraz robiť?

Tak takto si to rozhodne nepredstavoval! V hlavnom meste Slovenska známemu slovenskému DJ-ovi EKG vykradli auto. Incident sa stal v stredu počas bieleho dňa na Seberíniho ulici. Zlodeji si okrem iných cenností, odniesli z auta aj notebook a USB kľúče s hudbou, no v neposlednom rade všetky jeho doklady.

„Na tejto ulici za bieleho dňa mi vykradli auto, keď som išiel nahrávať rádio šou. Samozrejme, moja chyba, že som si veci nechal v aute na rýchlo. Kompletka, všetko,“ informoval producent svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram. Situácia je o to vážnejšia, že dnes mal cestovať do zahraničia, kde mal na výletnej lodi predviesť svoju šou.

„Mal som tam notebook, USB kľúče, doklady, všetko, takže nemôžem ani odletieť,“ pokračoval rozhorčený hudobník. „Aktuálne všetko rieši polícia a nechávam to na nich. Pracovne mám odísť do Talianska a Španielska. Kvôli fanúšikom robím všetko preto, aby som sa tam dostal,“ vyjadril sa DJ EKG pre Topky.sk.

Galéria fotiek (7) DJ-ovi EKG vykradli auto

Zdroj: Instagram M.E.

Pevne však verí, že sa mu to podarí, aby nikoho nesklamal. Páchateľovi ešte poslal drsný odkaz: „Ak to vidíš, ty idiot, vráť mi aspoň notebook a USB s hudbou,“ dodal nahnevaný umelec. Informácia o krádeži, ktorej obeťou sa stal Miroslav Ecker, okamžite obletela sociálne siete, zdieľali ju mnohí známi Slováci. O pomoc prosila aj jeho manželka Mirka.

Vraj podobnú skúsenosť z rovnakej ulice majú viacerí majitelia áut. „Keďže sme cestovali na dovolenku, naložené veci sme mali odložené vzadu v kufri. Páchatelia si autíčko pekne odomkli, zamkli a my by sme si ani len nič nevšimli, kým by sme neotvorili kufor,“ priblížila DJ-ova manželka. Zlodejom vraj stačilo čoslova 5 minút na to, aby auto vykradli.

„Auto sa parkovalo 11:25 dnes, 11:30 už bolo vykradnuté. Každopádne sme videli všetko na záznamoch vďaka kamerám, ktoré sú úplne na celom parkovisku - išlo o troch páchateľov. Ukradli nám hodnotné veci, môj včerajší nákup z LV, oblečenie, doklady, ale hlavne darček, čo som Mirkovi dala - notebook, kde má Mirko celý svoj život od hudby cez všetko,“ dodala Mirka.

Ak ste náhodou videli páchateľov, prípadne by ste mali o prípade nejaké informácie, manželia ponúkajú odmenu 1000 eur. Informovať ich môžete cez sociálne siete.