10.ROČNÍK RUKA HORE AWARDS POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV! TOTO MENO NIKTO NEČAKAL!

Dnes sme spoznali víťazov 10.ročníka RUKA HORE AWARDS , ktorý opäť prebehol netradične a to prostredníctvom hlavného mediálneho partnera EUROPA 2. Gala-poobedie ako to nazvala moderátorská dvojica Katarína „Becca“ Balážiová a DJ EKG to odpálili spoločne vo veľkom štýle. Najväčšie prekvapenie nastalo v kategórii Interpretka roka, kde sa víťazkou stal zároveň Objav roka.