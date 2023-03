Úspora energie vďaka tieniacej technike: vyberajte starostlivo a ušetríte

V dobe nepredvídateľných a vysokých cien energií je kvalitná tieniaca technika vhodnou investíciou do domu či bytu. Hliníkové predokenné rolety alebo žalúzie dokážu ušetriť desiatky eur ročne za kúrenie aj klimatizáciu. Navyše so sebou nesú množstvo ďalších výhod v podobe zaistenia väčšieho súkromia a napríklad aj zníženia hluku.

Ako zamedziť únikom tepla cez okná a dvere?

Tesnenie alebo výmena okien či dverí je väčšinou prvá vec, ktorá človeku napadne, keď potrebuje zamedziť veľkým únikom tepla cez okná a dvere. Nová izolácia čiastočne eliminuje únik tepla. Avšak z dlhodobejšieho hľadiska je určite vhodnejšie vymeniť staré okná za nové s dvojsklami alebo trojsklami.

Aké veľké môžu byť úniky tepla v dome?

- Najviac tepla unikne z domu cez okná.

- Odhaduje sa, že únik tepla cez okná dosahuje až 40 % z celkovej tepelnej straty.

Úplne najlepším riešením je vybaviť dom tieniacou technikou. V dnešnej dobe sa jedná nielen o moderný, ale takmer nevyhnutný prvok domu. Cez zimnú sezónu dobre zvolené a správne namontované tienenie zníži náklady na teplo dokonca až o 30%.

Prečo vybaviť dom tieniacou technikou a aké druhy vyberať?

Hlavnými dôvodmi pre zaobstaranie si tieniacej techniky sú pohodlná regulácia svetla v miestnosti a úspora energií. K dispozícii máme niekoľko druhov tienenia okien, každé má svoje jedinečné prínosy.

Vonkajšie žalúzie – podobajú sa tým vnútorným, avšak dokážu odraziť mnohonásobne viac tepla, a to predovšetkým predtým, než slnečné lúče preniknú do domu a zahrejú interiér. V zime chránia okná zvonku pred chladom a šetria vaše náklady na vykurovanie. Systém lamiel je možné naklopiť presne podľa vašich potrieb tak, aby do miestnosti prenikalo toľko svetla, koľko si prajete.

Screenové rolety - bránia slnečným lúčom, ale nebránia výhľadu von. Clona je tvorená odolnou látkou s rôznou priepustnosťou svetla. Screeny sa veľmi často využívajú ako bočné zatienenie pergoly. Na oknách však vďaka svojim vysoko vetruvzdorným vlastnostiam zabraňujú ochladzovaniu skla aj v nepriaznivých podmienkach a tým zamedzujú aj únikom tepla. Fungujú ako plnohodnotné vonkajšie tienenie a nemusíte sa obávať ich zamrznutia v dňoch, kedy je teplota pod nulou.

Vonkajšie rolety - vytvoria dokonalú tmu v miestnosti. Sú odolnejšie voči silnému vetru, ale aj prípadným zlodejom. Oproti žalúziám neprepustia do domu toľko hluku zvonku a poskytnú vyššiu tepelnú izoláciu okna.

Hliníkové predokenné rolety znížia náklady na teplo až o 30%

Moderné a novopostavené domy sa pýšia veľkými sklenenými oknami. Zaistia dostatok svetla v miestnostiach a krásny výhľad do záhrady a okolia. Avšak práve takto rozmerné sklenené plochy v dome treba chrániť – uniká cez ne veľké množstvo tepla. Kvalitné hliníkové predokenné rolety nesmú na dome takého typu rozhodne chýbať.

Hliníkové predokenné rolety a ich výhody:

- Vytvoria izolačnú vrstvu medzi domom a vonkajším prostredím.

- Dokonale ochránia okná pred slnkom, UV žiarením, ale aj vetrom alebo dažďom.

- Zamedzujú ochladeniu skla v zime.

- Znižujú tepelný únik cez okná o 30%.

- Šetria v zime vaše náklady za kúrenie.

- Zamedzujú zlodejom pohľad aj vstup do vášho domu.

- Zaistia pocit bezpečia a úplné súkromie.

- Predlžujú životnosť vašich okien.

- V lete šetria financie za klimatizáciu.

Vonkajšie hliníkové rolety sú vyrobené z odolného a kvalitného hliníka. Lamely sú naplnené PUR penou, vďaka čomu navyše pomáhajú znižovať hluk a zároveň dokonale regulujú teplo v miestnostiach. Navyše vytvorí aj moderný vzhľad vášho domu, pretože si môžete vybrať zo širokej ponuky farieb a odtieňov presne tak, aby rolety perfektne ladili s farbou strechy, dverí alebo s exteriérom domu.

Neviete, akú farbu a typ vonkajšieho tienenia zvoliť? S výberom vám pomôže aj chytrá AR aplikácia od Climaxu. Stačí do aplikácie urobiť snímku vášho domu a môžete si ho "obliecť" podľa najnovších trendov v tienení do podoby, ktorá mu najlepšie pristane.

Chytrá tieniaca technika šetrí čas aj peniaze

Predstavte si, že idete na dovolenku a chcete sa vrátiť do príjemne vykúreného domu. Alebo chcete odradiť zlodeja a chrániť opustený dom pred vlámaním. Moderné tienenie okien je už automatizované – na diaľku je možné rolety ovládať podľa ľubovôle bez toho, aby ste museli byť fyzicky doma.

Inteligentné vonkajšie rolety sú napojené na ovládací systém, ktorý je možné na mobilnom telefóne jedným dotykom ovládať. Ráno rolety vytiahnete, večer zatiahnete. Alebo sa vďaka šikovným snímačom predokenné rolety či žalúzie v zime pri vysokej slnečnej aktivite samy otvoria, aby bol domov vyhrievaný zvonku slnečnými lúčmi. Vy sa nemusíte o nič starať alebo si lámať hlavu nad tým, kto rolety otvorí alebo zavrie. Predokenné rolety vám doprajú pohodlie, úspory za vykurovanie aj bezpečie, ktoré si zaslúžite.

Ako ešte múdro zamedziť únikom tepla?

Je mnoho ďalších spôsobov, ako doma efektívne hospodáriť s teplom. Prinášame niekoľko tipov, ktoré spoločne s roletami pomôžu v každej domácnosti šetriť financie.

1. Vetrajte intenzívne, ale krátko: otvorte okná naprieč domom a po 5 minútach okná zatvorte.

2. Vhodne si nastavte termostat: cez deň, keď ste v práci, udržujte doma nižšiu teplotu. Pred príchodom domov teplotu mierne zvýšte.

3. Nechajte radiátory dýchať: neschovávajte ich za nábytok, nič na ne neklaďte.

4. Kúrenie odvzdušňujte: keď bude v radiátore vzduch, bude hriať len pozvoľna alebo zostane studený.

5. Skontrolujte dvere aj okná: v celom dome vykonajte kontrolu, či okná aj dvere dobre sedia. V opačnom prípade pomôže nové tesnenie do okien alebo dverí.

