Viete čo má spoločné legendárny Guinness a Deň svätého Patrika?

Tradičný írsky sviatok, Deň svätého Patrika, oslavuje každý rok 17. marca viac ako miliarda ľudí na celom svete. Vedeli ste, že napríklad v New Yorku, kde je veľká írska komunita, sa organizujú každý rok veľkolepé prehliadky plné ľudí so zeleno pomaľovanými tvárami? Typickým znakom tohto dňa je totiž zelená farba a ďatelina. Svätý Patrik, ako kazateľ podľa legendy, na trojlístku vysvetľoval podstatu Svätej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého. Kritici však namietajú, že ďatelina už odpradávna symbolizovala v Írsku kríž.

K sviatku sv. Patrika však tradične patrí aj tmavé pivo alebo stout, ktorého sa behom osláv vypije desaťkrát viac než v bežné dni. A keď hovoríme o tmavom stoute, ktorý je ikonickejší než legendárna značka Guinness?

Táto značka existuje od roku 1759, keď Arthur Guinness podpísal výhodnú nájomnú zmluvu na pivovar St. James Gate Brewery v Dubline na okrúhlych 9000 rokov. Na oslavu dvojstého výročia potom vznikol ikonický tmavý mok so zamatovou chuťou.

Oslavy sv. Patrika si teraz môžete vychutnať aj vy a to doslova.

Nemusíte sa pritom spoliehať na zlomyseľného škriatka z írskeho folklóru, aby ste sa dostali k príslovečnému hrncu zlata na konci dúhy. Je totiž ešte jedna vec, ktorá k Írsku patrí viac ako leprikóni, a to pinta poctivého tmavého Guinnessu.

Jeho čaru podľahol aj slovenský cestovateľ a talentovaný fotograf Šimon Snopek umelec, známy aj vďaka svojmu instagramovému účtu. Rozhodol sa, že si tohtoročný sviatok svätého Patrika nenechá ujsť a strávi ho práve v spoločnosti Guinnessu.

Na chuť írskemu nápoju prišiel aj ďalší známy Slovák. Adam Rustman, ktorý na Instagrame vystupuje ako príliš dobre oblečený fotograf - Overdressed Photographer - už tiež pochodil takmer celý svet a Guinnessu takmer nikdy neodolá. Možno skúša, kde dokážu načapovať dokonalú pintu. Dlhoročné skúsenosti a priam vedecké skúmanie dokázalo, že to vraj trvá presne 119,5 sekundy.

O zážitok sa teraz obaja chcú podeliť aj so svojimi fanúšikmi, ktorí už majú viac ako 18 rokov. Kto si s nimi s týmto svetoznámym nápojom pripije a zverejní svoju fotku na Instagrame s hashtagom #GuinnessPatricksDay, môže získať celý box Guinnessu a tričko.

Komu by nestačilo, môže sa zapojiť aj do ďalšej, tentoraz globálnej súťaže. Stačí len vykúzliť to najkrajšie dvojité štrngnutie dvoma pohármi Guinnessu a nahrávku zverejniť na sociálnych sieťach pod hashtagom #GuinnessToast a označiť @Guinness. Komu sa pošťastí uspieť, ten si môže spolu s priateľom vychutnať ten pravý „guinnessovský zážitok“ s plne hradenými nákladmi v Dubline v Írsku alebo v Baltimore, USA.

Obe súťaže sú určené len pre ľudí nad 18 rokov.

Pite s rozumom a zodpovedne.

