Významný svetový mím MILAN SLÁDEK predstaví v Bratislave svoje divadelné umenie

Občianske združenie LECA a umelecká agentúra LECA production pripravili Festival pantomimických predstavení a výstavu Sládkových výtvarných diel: MILAN SLÁDEK - MÍM.



Festival sa bude konať v priestoroch GALÉRIE UMELKA v Bratislave v termíne od 18. apríla do 2. mája 2023. Vstupenky nájdete na

Predpredaj.sk

.

Galéria fotiek (18) Zdroj: zdroj: archív LECA

Výstava malieb, kresieb a bábok potrvá do 14. mája 2023

Sládkove herecké, režijné i výtvarné majstrovstvo a invenciu oceňuje svet už desiatky rokov. Teraz sa slovenskému publiku dostáva možnosť zažiť jeho Umenie okamihu počas festivalu, ktorý ponúka viacero atraktívnych podujatí.

"Milan Sládek je jeden z mála Slovákov, o ktorom možno hovoriť, že sa stal svetoznámym. Maestro Sládek má za sebou bohatú medzinárodnú kariéru, účinkoval v 55 krajinách sveta a dosiahol významné umelecké úspechy. V jeho úctyhodnom veku oplýva neuveriteľnou energiou. V skvelej forme predvedie počas šiestich večerov slovenskému publiku svoje ostatné pantomimické predstavenia, ktoré premiéroval v Nemecku a tiež zaujímavé performancie v medzinárodnej spolupráci a obsadení. Festival je obohatený o výstavu, ktorá bude prierezom jeho tvorby v oblasti maľby a kresby a jej súčasťou bude i výstava vybraných masiek, kostýmov a bábok z inscenácii maestra Sládka“ - hovorí jeden z organizátorov podujatia Roberto Leca.

Bude to prvýkrát, čo Milan Sládek v takom rozsahu predstaví slovenskému publiku nielen svoj svet pantomímy, ale aj svoje výtvarné umenie, ktoré je výrazne späté s jeho životom i prácou.

Festival sa začne otvorením výstavy dňa 18. apríla a následne sa bude odohrávať počas 7 večerov.

Program festivalu:

19. apríl a 20. apríl o 19:00 hod. ŽIVOT A SMRŤ KRÁĽA LEARA

Spracovanie Shakespearovej hry od Hansgünther Heyme pre Milana Sládka

Hrajú: Andreas Kunz a Milan Sládek

Bez inštitucionálnych väzieb a v zrelom veku sa dve zdanlivo rozdielne umelecké osobnosti spojili a vytvorili zo Shakespearovho „Kráľa Leara" jedného zo svojich. S legendárnym vládcom sa vydávajú do nereálnosti vresoviskovej krajiny, ktorá mätie všetky zmysly. Herec - Nemec a Mím -Slovák chcú spoločne „vyliezť" na „horu Lear". Heyme opisuje projekt ako „hlboký a drzý". Inscenáciu inscenujú spoločne, pričom Heyme prepožičiava svoj hlas výberu textov a pantomíma, ktorá bola vlastne odsúdená na mlčanie, nezostáva ticho. Sládek stelesňuje Glostera, ktorý sa vo svojej slepote učí vidieť. "So všetkou veselosťou a horkosťou, brutalitou a nehou," hovorí Heyme. Dva „spôsoby divadla", vzorní predstavitelia vizuálne silného, ​​bezslovného i obrazotvorného hovoreného divadla, by mali napriek všetkým rozdielom alebo možno práve preto zabezpečiť vzrušujúce javiskové dianie.



22. apríl o 19:00 hod. VEČER SLOVENSKÝCH MÍMOV

Účinkujú bývalí študenti maestra Sládka, etablovaní mímovia a bábkoherci:

Dušan Musil, Juraj Benčík, Miro Kasprzyk, Monika Haasová, Péter Cséri (HU), Vlado Kulíšek, Peter Vrťo

Týmto špeciálnym predstavením sa rozhodli slovenskí mímovia pozdraviť zakladateľa slovenskej pantomímy Milana Sládka. Každý z účinkujúcich predstaví vlastnú, originálnu víziu a pohybovú kompozíciu v tomto stále ešte zriedkavom, ale krásnom umení. Je sa načo tešiť!

25. apríl a 27. apríl o 19:00 hod. MAGIC FOUR

Jochen Fassbender - Klangobjekte (zvukové objekty), Milan Sládek - pantomíma

Predstavenie je založené na štyroch temperamentoch. Štyri charakterovo rozličné typy v tradičnej talianskej Commedii dell Arte vlastnia charakterové vlastnosti Hyppokratovho delenia ľudských charakterov. K magickej štvorke sa hodí aj farebná škála: patria tam tri základné farby, ale práve tak aj dve nefarby, biela a čierna, ktoré uzatvárajú tento farebný štvorlístok. To všetko inšpirovalo Milana Sládka k akémusi experimentu. K spolupráci oslovil Jochena Fassbendera, jedinečného majstra zvukových objektov „Klangobjekte", ktorých je aj sám tvorcom. Obaja umelci sa pustili spoločne do dobrodružstva, ktoré obsahuje sólistické pantomímy, hru masiek, ale aj výtvarné performancie. To sú základné elementy, ktoré tvoria toto nezvyčajné prestavenie.

26. apríl o 19:00 hod. KONCERT – JOCHEN FASSBENDER A JEHO ZVUKOVÉ OBJEKTY

S inovatívnymi zvukovými objektmi zo skla, kameňa a kovu vedie svojich poslucháčov do "neslýchaných" svetov. "Je to o rozmanitosti, ktorá nie je len v hudbe, ale môže tiež vytvoriť puto medzi rôznymi ľuďmi bez ohľadu na vek a pohlavie." Takto býva popisovaný neobvyklý hudobný svet majstra hudobníka a tvorcu zvukových objektov Jochena Fassbenbera.

On sám o svojej tvorbe hovorí: "Moje zvukové umenie vždy žije z toho, že hľadám súvislosti. Sluch, možno viac ako ktorýkoľvek iný zmysel, vždy niečo spája."

2. máj o 19:00 hod. JAZZ, MAĽBA, PERFORMANCE

Sisa Michalidesová – jazz, Luka Brase – maľba, Milan Sládek – performance

Nezvyčajná kombinácia a kooperácia troch rozdielnych umelcov, nemusí byť nezvyklá a problematická. Práve naopak, môže ponúknuť všetkým trom zaujímavú skúsenosť, obohatenie vlastnej tvorby. Predstavenie vyžaduje od všetkých troch osobitý vklad a vlastnú invenciu. Je to vzrušujúce, nie iba pre umelcov, ale veríme, že aj pre divákov, ktorí budú prítomní pri tomto Umení okamihu.

Miesto konania:

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA / GALÉRIA UMELKA

Dostojevského rad č. 2, Bratislava

Vstupenky na všetky podujatia dostupné v sieti Predpredaj.sk.

