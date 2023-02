Chcete byť spasený? Príďte na koncert MONKEY BUSINESS!

To je oficiálny popis k aktuálnemu turné českej funkovej legendy MONKEY BUSINESS v rámci, ktorého sa predstavia aj na Slovensku. Jediná zastávka na našom území bude v bratislavskom klube MMC dňa 23.3.2023. Bude to prvé vystúpenie po dlhej pandemickej prestávke a podľa popisu pôjde o výbornú zábavu, na akú sme na vystúpeniach kapely zvyknutí. Vstupenky sa rýchlo míňaju, preto neváhajte a kúpte si ich čím skôr exkluzívne v sieti predpredaj.sk .

MONKEY BUSINESS vznikli v roku 1999 a na svojom konte majú desať dlhohrajúcich albumov. Za niektoré z nich si odniesli aj prestížne hudobné ocenenie Anděl. Monkey Business sú známi aj vďaka nápaditým videoklipom k hitom ako My Friends.



Do It! v hlavnej úlohe s Jiřím Langmeierom alebo Up To Speed, v ktorom môžeme vidieť Kristýnu Bokovú, Karla Heřmánka a Ivana Trojana.

Ústrednou postavou celého projektu je producent a multi-inštrumentalista Roman Holý, ktorý má na starosti klávesy a spev. Okrem neho je v aktuálnej zostave kapely nenapodobniteľný spevák Matěj Ruppert, americkú speváčku Tonyu Graves nahradila Tereza Černochová, na gitaru hrá Olda Krejčoves a rytmickú sekciu majú na starosti basgitarista Pavel Mrázek a bubeník Martin Houdek.

Príďte občerstviť dušu a telo na koncert MONKEY BUSINESS 23.3.2023 do bratislavského MMC.

