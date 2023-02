Aj žena môže požiadať muža o ruku. Myslí si to takmer 40 percent Sloveniek

Až 40 % slovenských žien nevidí problém v oslovení partnera s ponukou na manželstvo. Vyplýva to z prieskumu 2muse realizovaného pre 365.bank pri príležitosti 14. februára, ktorý je známy ako Deň sv. Valentína. Napriek tomu, že nemalá skupina žien vyjadrila svoj postoj pozitívne, optika celkovej populácie na túto tému je skôr tradičná. Až 82 % Slovákov, mužov i žien, sa prikláňa k tomu, že s ponukou uzavrieť manželstvo by mal prísť ako prvý muž. Takmer 6 z 10 ľudí pritom nepovažuje uzavretie manželstva za nevyhnutné.

Slováci sú pri žiadosti o ruku skôr tradiční

Sviatok zaľúbených môže byť práve tou príležitosťou, kedy ľudia prídu so žiadosťou o ruku. Väčšina našincov sa pritom radšej prikláňa k tradičnému spôsobu – 82 % Slovákov súhlasí s tým, že pokľaknúť má muž pred ženou. Zaujímavosťou však pritom je, že podľa prieskumu 365.bank si až dve pätiny Sloveniek vedia za určitých okolností predstaviť, že požiadajú svojho partnera o uzavretia manželstva. Dokonca až 65 % populácie sa stotožňuje s tým, že žena môže prevziať iniciatívu v prípade, že muž so žiadosťou otáľa.

Väčšina populácie (takmer 68 %) si pritom žiadosť o ruku spája so snubným prsteňom. Netrvajú však na predstave, že jeho hodnota musí byť vo výške 2 až 3 mesačných platov. Polovica z oslovených Slovákov sa pri jeho cene prikláňa k rozpätiu od 100 do 400 eur. Drahší šperk by kúpila len necelá pätina ľudí. V tomto prípade ide hlavne o mladých ľudí vo veku od 18 do 29 rokov. Starší sú viac šetrní a do zásnubného šperku by už vysoké sumy neinvestovali.

„Takmer tri štvrtiny populácie si pritom na tento účel preferujú nasporiť. V tomto prípade je rozumné, keď väčšie nákupy či investície plánujeme vopred. Rozhodnutie požiadať partnerku či partnera o ruku zväčša dozrieva postupne, preto je dostatok času si na zásnuby a následne aj samotnú svadbu odkladať. Existuje viacero vhodných spôsobov šetrenia, ktoré mesačný rozpočet klienta nezaskočia,“ hovorí Linda Valko Gáliková, head of PR v 365.bank.

Manželstvo nie je nevyhnutnosť

Napriek pretrvávajúcim tradičným predstavám o zásnubách samotná inštitúcia manželstva už nehrá u našincov takú dôležitú rolu. Takmer 60 % Slovákov v prieskume odpovedalo, že nepovažujú manželstvo za prioritné a partneri môžu spolu žiť aj bez papiera. A myslia si to dokonca aj staršie vekové kategórie.

Trend výrazne klesajúceho počtu manželstiev vidieť aj pri pohľade do histórie. Slováci sa najviac sobášili v 70-tych rokoch minulého storočia, kedy sa uzavrelo aj 44-tisíc manželstiev ročne. Na porovnanie, v roku 2021 sa konalo niečo cez 26-tisíc sobášov. Zaujímavé bude sledovať vývoj za minulý rok, pretože aj podľa Štatistického úradu SR majú značný vplyv na sobášnosť hospodárske krízy a následné zhoršenie životných podmienok.

- reklamná správa -