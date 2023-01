Nový záhadný pub v Bratislave! TU zažijete každý večer niečo iné!

Mystery pub na Miletičovej 21 v Bratislave odštartovali dve ženy, ktoré majú množstvo netradičných nápadov. Podľa ich vlastných slov, sú natoľko kreatívne, že vytvoriť program na mesiac im nezaberie viac ako dvadsať minút.

Cez deň funguje Mystery pub ako klasický pub. Kvalitnú kávu, dobré víno, čapované pivo, koktaily či skvelé wafle a nátierky si viete dať už od desiatej rána. Každý večer sa tento priestor mení na niečo iné. Februárový program je toho jasným dôkazom.

Veľmi populárnou zábavou v Mystery pube sú tematické kvízy. Najobľúbenejší je rozhodne Harry Potter, ktorého sa fanúšikovia dočkajú aj vo februári. Nebude chýbať ani Dano Drevo, ktorý sa v Mystery teší tiež veľkej obľube. Pre všetkých fanúšikov seriálov je pripravený kvíz o tom najlepšom z tvorby 90-tych rokov. Tento mesiac nebude chýbať ani Valentínsky kvíz, Pán prsteňov a Star Wars.

Cez víkendy chystajú veľké párty s DJ-om, aby sa ľudia mohli poriadne vytancovať. Filmová párty plná nielen filmových hitov, kde môžu prísť ľudia oblečení ako ich obľúbené filmové či seriálové postavy a skvelá párty s TOP hitmi z 90-tych rokov.

Ak máte radi stand-up, príde Zitron so svojou show, alebo moderný kúzelník Nandy Kudra, ktorý okrem show na pódiu bude robiť aj mikromágiu priamo na vašom stole. Chcete sa pozerať, ale nechcete sa zapájať? Aj toto Mystery pub vyriešil a má na takéto eventy pripravené farebné náramky, ktoré jasne hovoria, či sa chcete, alebo nechcete počas eventu zapájať do programu.

Chcete sa zoznámiť a máte po krk internetových zoznamiek? Speed dating, alebo teda rýchle rande, sa teší v Mystery pube veľkej obľube. S každým potenciálnym partnerom sa budete rozprávať päť minút. Ak chcete, máte k dispozícii dotazník, a pokiaľ nastane medzi pármi zhoda, vymenia vám kontakty a môžete vyraziť na rande. Po speed datingu nasleduje párty, kam už môžu prísť aj zadaní ľudia. Pre nich sú pripravené náramky, ktoré rozlíšia, či sa chcete alebo nechcete zoznamovať, dokonca aj to, o aké pohlavie máte záujem.

Február so sebou do Mystery pubu prinesie aj virtuálnu realitu a množstvo počítačových hier. Takže ak si chcete vyskúšať, aké je to preniesť sa do inej reality, piatok 24. február je presne pre vás.

V neposlednom rade sa môžete tešiť na SWAP. Swapovať budete môcť oblečenie, rastlinky a knihy. Koľko toho prinesiete, toľko si toho môžete aj zobrať.

A záver mesiaca bude patriť maľovaniu s inštruktorom pri dobrom vínku či miešanom drinku.

Toto všetko a omnoho viac na vás čaká v Mystery pube na Miletičovej 21. Peťa a Cuca sa na vás rozhodne tešia a radi sa porozprávajú a spriatelia s každým z vás. Vstupenky na všetky mystery eventy nájdete na Predpredaj.sk.

