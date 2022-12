Nová dimenzia je tu! Na českej Párty roka vystúpil svetoznámy DJ John Newman

Posledné týždne v roku už spravidla patria večierkom a akciám. Niet pochýb, že aj naši českí susedia vedia pripraviť akcie, na ktoré sa nezabúda a my sme boli pri tom. Párty, ktorá sa konala 15. novembra v Prahe a na ktorú prišlo 1 800 ľudí, nás ohromila. A vy sa teraz v duchu určite pýtate, o čom bol tento event. Vo veľkom štýle oslávil príchod nového bezdymového zariadenia IQOS ILUMA na český a slovenský trh, za účastí zaujímavých osobností a vynikajúcej zábavy.

Hlavnou hviezdou večera bol bezpochyby anglický spevák, skladateľ, hudobník a producent John Newman. Tento DJ má na konte hity ako Love me again alebo Come and get it. Po jeho vystúpení sa djského pultu chopili DJ Adriana a taktiež DJ Jimmy Pé. Kreatívne sa uvedenia spomínanej bezdymovej novinky na československý trh chopila trojica československých osobností. Víťazka MasterChef Česko 2021 Besky, vizuálna umelkyňa, fotografka a art directorka Eliška Sky a uznávaný módny návrhár Jan Černý.

S predstavením nového zariadenia na nahrievanie vstúpili návštevníci do novej dimenzie. Čakali ich tiež nevídané tanečné vystúpenia v podaní Strech dance či Breakdancers. O svetelnú šou sa postarala skupina Pyroterra, ktorá pripravila vystúpenie plné laserových rôznofarebných paprskov a tanca.

Zážitok na tanieri

Besky si pre hostí pripravila tri unikátne dezerty. Tie vďaka prepojeniu správnych ingrediencií a lahodných chutí priniesli novú dimenziu chuťového pôžitku. „IQOS ILUMA ponúka používateľom mnoho nového, a to je pre mňa ako cukrárku a kuchárku symbolom kreativity, pretože aj ja sa snažím pripravovať výtvory, ktoré poskytnú ľuďom zážitok, a zároveň skvele vyzerajú,“ hovorí Besky.

Komfort a sloboda

Módny návrhár Jan Černý zas stvárnil pocit slobody a komfortu. A tak tanečníci mali na sebe crewnecky a tepláky v jeho signature strihu s grafikou kvetov ILUMA. A keďže nové bezdymové zariadenie ponúka aj mnoho možností personalizácie, vystavené modely navrhnuté v jeho ateliéri ju taktiež reflektovali. Jan Černý vybral to najlepšie z jeho minulých kolekcií. „Rozlišoval som ich typovo do dvojíc – boli tam dvojice denimu alebo dvojice oversized flanelových košieľ tak, aby sa vzájomne jednotlivé looky prepojili,“ vysvetlil Jan.

Trošku futurizmu

Unikátna technológia a dizajn stojaci za bezdymovou novinkou inšpirovali aj Elišku Sky, ktorá vytvorila ojedinelú inštaláciu. Vďaka prepojeniu technológií a inovácií vznikol jedinečný umelecký a vizuálny zážitok v čase a priestore. Novú dimenziu technológií v jej podaní predstavovala živá ľudská socha, ktorá bola napojená a prenesená do digitálneho sveta. Divák mal tak možnosť aktívne participovať na diele ako pozorovateľ, fotograf a mohol tiež využiť reflexnú stenu „selfie wall“, ktorá dodala dielu futuristický charakter. „Chcela som docieliť moment, keď je sám divák obklopený technológiou a reálny svet s tým digitálnym sa prelínajú. Preto som použila duplikáciu elementov, odrazov a spojenie živej a 3D sochy. Elementy ako deformované zrkadlo a svetelná kabeláž potom podporili túto vizuálnu hru. Modeli držali mobilný telefón a detailom scény bolo, že spolu komunikovali alebo naopak nekomunikovali cez neho,“ popísala na záver Eliška Sky.

Nová dimenzia v podobe IQOS ILUMA

Novinka ponúka tri druhy zariadení a to IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE. Všetky tri využívajú prelomovú technológiu indukčného nahrievania tabaku SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM. Táto technológia nahrieva tabak zvnútra. A tak nie je potrebné ani čistenie zariadenia, čo dospelých užívateľov bezdymových zariadení určite poteší. IQOS ILUMA tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, čím nevzniká žiadny dym a ani popol. Naopak, pri používaní bezdymových zariadení vzniká aerosól, ktorý obsahuje výrazne menej škodlivín ako cigaretový dym. Tieto bezdymové zariadenia bez nahrievacej čepele ponúkajú čistejší spôsob ohrevu priamo zo stredu náplne. Dospelí užívatelia si môžu vychutnať konzistentnejší zážitok bez zvyškov tabaku.

Produkt nie je kompatibilný s predchádzajúcimi generáciami IQOS. Príjemné zemité farby a nadčasový dizajn pôsobia elegantne a dospelí fajčiari a užívatelia bezdymových výrobkov si môžu vybrať zo širokej škály prevedení. A tak IQOS ILUMA PRIME je dostupný v štyroch farbách: Golden Khaki, Obsidian Black, Jade Green a Bronze Taupe. IQOS ILUMA má na výber z piatich farieb: Moss Green, Pebble Beige, Pebble Grey, Azure Blue a Sunset Red. A na záver ešte spomeňme aj IQOS ILUMA ONE a jej päť farebných variácií: Pebble Beige, Pebble Grey, Denim Blue, Moss Green a Sunset Red.

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

