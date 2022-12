Aj obyčajná maličkosť dokáže veľké zázraky

Skúšali ste sa zamyslieť nad tým, čo dokáže vyčariť úsmev na tvári vašim najbližším? Nemáme na mysli vianočné darčeky, s ktorých kúpou ste už určite začali, ale skôr skutky, milé slová a objatia. Kedy naposledy ste strávili príjemné posedenie s kamarátkou pri šálke dobrej kávy alebo prekvapili starých rodičov návštevou? Počas roka na to máme stovky príležitostí, ale aj tak si obdarovanie priateľov a rodiny nechávame väčšinou na sviatky. A pritom netreba urobiť veľa, postačia úplné maličkosti. Zmeňme to a užívajme si zázraky každodenného života spolu.

Zaslúžená odmena po ťažkom pracovnom dni

V našom živote zdieľame s priateľmi množstvo zážitkov, či už zábavných, alebo tých menej prijemných. Spoločne sa smejeme, objavujeme nové časti sveta a v ťažších časoch si zas pomáhame prekonať ich čo najskôr. V nápore pracovných povinností však dni a týždne plynú prirýchlo a častokrát jeden na druhého zabúdame. Prekvapte vašu najlepšiu kamarátku aj počas bežného týždňa, napríklad pozvaním na kávu. Porozprávate sa o tom, čo ste zažili, vzájomne si poradíte, ale hlavne budete spolu. A verte, že žiadny darček neurobí väčšiu radosť než chvíle strávené v prítomnosti najbližších.

Prineste do práce niečo sladké pod zub

Pýtate sa prečo? Len tak. Každému sa pracuje lepšie, keď v kolektíve panuje dobrá a uvoľnená atmosféra. Obetujte kúsok svojho času, vyrazte z domu skôr a zastavte sa cestou v obľúbenej cukrárni či nákupnom centre. Poobzerajte sa po sladkých zákuskoch a pečive a uchmatnite niekoľko z nich aj pre vašich kolegov. Tí sa budú dobrotám určite tešiť a ich deň bude hneď lepší než zvyčajne. Z jedného milého prekvapenia sa možno stane aj firemná tradícia a každý týždeň prinesie do práce nejakú sladkosť niekto iný.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Aupark

Nečakaná návšteva vyčarí blízkym úsmev na tvári

Aj keď sme s našou milovanou mamou alebo babkou vďaka telefónom skoro v každodennom kontakte, nič nenahradí osobné stretnutie. Zájdite po práci do najbližšieho kvetinárstva a vyberte pre ne kyticu, kvet či izbovú rastlinku. Návštevu v podvečerných hodinách určite nebudú čakať, o to viac ich to prekvapí. Za odmenu dostanete vrúcne objatie a bezpochyby aj chutne pripravenú večeru. Na budúce stretnutie zas môžete vymyslieť niečo iné, napríklad sypaný čaj alebo čerstvo praženú kávu.

Vianočný zázrak v podobe dobrého skutku

Vianoce plné radosti, šťastia a darčekov sa blížia. S pomocou úplných maličkostí môžete pomôcť aj iným, ktorí to potrebujú. Ani si neviete predstaviť, koľko radosti spraví osamelým seniorom jednoduchý vianočný pozdrav alebo krabica plná dobrôt a kozmetiky. Deti z detských domovov majú množstvo prianí, čo tak im niektoré z nich práve počas Vianoc splniť? Pomoc má množstvo podôb a možností je naozaj nekonečno, špeciálne počas nasledujúcich týždňov. Rozhliadnite sa po charitatívnych zbierkach alebo pomôžte ľuďom vo svojom okolí. Inšpirujte sa na sociálnych sieťach a webovej stránke Aupark Bratislava a zapojte sa napríklad aj do vianočnej zbierky pre neziskové organizácie. A presne takéto maličkosti dokážu zahriať pri srdci aj vás.

- reklamná správa -