Bohém, ktorý tu už bude navždy

Hudobno činoherné dielo Na srdci mi hraj! ponecháva v pozadí otázku, či sa nedalo zachrániť túto legendu, či si dostatočne vážime skutočné talenty a osobnosti. Dokážeme ešte vnímať nemý krik zdanlivo úspešného, bezprostredného človeka milujúceho život? Či za jeho ľahkosťou rozoznáme strach a potrebu obyčajnej pomoci. Divákom je dovolené vojsť do duše tohto nášho velikána až do špiku jeho intimity, odkryť pozlátku šoubiznisu, vzostupy, pády, úspechy a neúspechy. No za všetkým tým, je snaha ukázať jeho túžbu nikdy sa nevzdať a precítiť naplno chuť života. Lebo ako sa hovorí... „Žiť je umením života“.

Poďte si pozrieť hudobný príbeh nesmrteľného bohéma, ako ste ho ešte nepočuli. Na srdci mi hraj! bude mať premiéru 9. a 10. novembra 2022, 19.00 hod., DK Ružinov, Bratislava. Neskôr si môžete toto predstavenie vychutnať v ďalších slovenských mestách.

Účinkujú: Dušan Cinkota, Peter Trník, Cyril Žolnír, Eva Sakálová, Katka Ivanková, Jana Balzar Lieskovská, Michal Spielmann, Michal Rosík a Rado Konečný.

Réžia a scenár: Karol Vosátko

Hudobná réžia: Vlado Valovič

Námet: Andrea Kozáková

Kostýmy: Janka Kaňáková Šuchovenová

Svetelný dizajn: Róbert Polák

S podporou MČ Bratislava Ružinov a Cultus Ružinov a.s.

