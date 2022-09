OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku

Informácie o spoločnosti: OMV Slovensko, s.r.o. Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a so 102 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 83 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 171 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 1000 pracovných miest. Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV Aktiengesellschaft S predajmi v rámci skupiny 36 miliárd eur a približne 22400 zamestnancami v roku 2021 je OMV jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V odvetví chemikálií a materiálov patrí OMV prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Borealis medzi popredných svetových dodávateľov pokročilých a cirkulárnych riešení v oblasti polyolefínov a je lídrom na európskom trhu základných chemikálií, hnojív a v mechanickej recyklácii plastov. Spoločne so svojimi dvoma veľkými spoločnými podnikmi – Borouge (spolu s ADNOC, v Spojených arabských emirátoch a Singapure) a Baystar™ (spolu so spoločnosťou TotalEnergies, ktorá sídli v USA) – Borealis dodáva produkty a služby zákazníkom na celom svete. V segmente rafinácie OMV vyrába a prináša na trh palivá ako aj vstupné suroviny pre chemický priemysel, prevádzkuje tri rafinérie v Európe a vlastní 15 % podiel v rafinérskom spoločnom podniku v Spojených arabských emirátoch. OMV prevádzkuje približne 1800 čerpacích staníc v desiatich európskych krajinách. Okrem toho aktivity zahŕňajú Gas & Power Eastern Europe, kde takisto prevádzkuje plynovú elektráreň v Rumunsku. V rámci prieskumného a produkčného segmentu OMV vykonáva prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu v štyroch kľúčových regiónoch: strednej a východnej Európe, na Blízkom východe a v Afrike, v Severnom mori a v Ázii a Pacifiku. Priemerná denná ťažba v roku 2021 zahŕňala aj produkciu spoločného podniku v Rusku a dosiahla 486-tisíc barelov denne s dôrazom na zemný plyn (~60 %). Od 1. marca 2022 už ruské subjekty nebudú konsolidované. Aktivity zahŕňajú aj Gas Marketing Western Europe, kde prevádzkuje aj plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. OMV sa plánuje zmeniť z integrovanej ropnej, plynovej a chemickej spoločnosti na popredného poskytovateľa inovatívnych a udržateľných palív, chemikálií a materiálov a zároveň prevziať vedúcu globálnu úlohu v cirkulárnej ekonomike. Zmenou na nízkouhlíkové podnikanie sa spoločnosť OMV snaží dosiahnuť najneskôr do roku 2050 stav net zero vo všetkých troch kategóriách. - reklamná správa -