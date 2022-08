Využite posledné 2 týždne prázdnin naplno! Super akcie vás čakajú po celom Slovensku

Aj posledné dva augustové týždne sú nabité atraktívnymi podujatiami pre fanúšikov všetkých žánrov. Mysleli sme aj na najmenších a keďže zápasy v najvyšších súťažiach sú v plnom prúde, na svoje si prídu aj športoví nadšenci.

Festivaly

Slovenské more hlási po niekoľkoročnej prestávke svoj návrat na festivalovú mapu Slovenska. Dlhé roky boli fanúšikovia rockovej muziky zvyknutí na tradičný Rock Fest Domaša. Ten sa však premenoval na NOVA FEST a prvý ročník sa uskutoční už tento víkend. Ten prinesie na východ Slovenska to najlepšie z domácej hudobnej scény. Hlavnými hviezdami sú HORKÝŽE SLÍŽE, HEĽENINE OČI, KONFLIKT a Braňo Mojsej. Okrem hudby si pobyt na festivale môžete spríjemniť pobytom na pláži alebo vyhliadkovou plavbou na lodi Bohémia. Vstupenky tu.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Predpredaj.sk

Tento víkend sa uskutoční aj poriadna drum’n'bassová párty v Strelnici pri jazere Konkoly. Organizátori festivalu Konkoly Open Air 2022 to tentokrát poňali naozaj veľkolepo a headlinerom celej akcie je absolútna legenda žánru, Ed Rush z Veľkej Británie. Nadšenci vysokých BPM a tanečných maratónov určite ocenia kompletný line-up, s ktorým sa zaručene pretancujú až do nedele. Vstupenky a kompletný zoznam nájdete na Predpredaj.sk.

Siedmy ročník World Music Festivalu sa bude konať od 18. do 21. augusta v historickom centre Bratislavy. Jeho najväčšou medzinárodnou hviezdou bude Vieux Farka Touré, skladateľ, gitarista, syn slávneho Ali Farka Tourého, trojnásobného držiteľa Grammy z Mali. V ďalších dňoch sa po prvýkrát na Slovensku predstaví Tabanka z Kapverdských ostrovov, Ricardo Silva, vynikajúci hráč na portugalskú gitaru. Južnú Ameriku bude zastupovať Guanaco Trio a z Egypta príde legendárny Adel Shams el-Din a Tarek Abdallah. Zo Slovenska sa predstavia Sisa Michalidesová s hosťami, Ildikó Kali, Júlia Kozáková, chuligán-folkové trio Varkocs a skupina Alapastel s vokálnou skupinou Neha! Vstupenky tu.

Galéria fotiek (11) Vieux Farka Touré

Zdroj: Sachyn Mital

Posledný augustový víkend si na bratislavskom hrade prídu na svoje najmä fanúšikovia opery. Nový festival Opera Fest na Hrade prichádza s atraktívnym a rozmanitým programom a počas troch dní si hudobní fajnšmekri budú mať možnosť vychutnať dva operné večeri a jeden plný filmovej hudby. Operné dielo najznámejšieho českého skladateľa Antonína Dvořáka Rusalka a operu Georgea Bizeta o temperamentnej a vášnivej cigánke Carmen bude uvedené so skvelým speváckym obsadením. Vyvrcholením Opera festu bude koncert svetovej a českej filmovej hudby, na ktorom zaznejú najznámejšie melódie z filmov Piráti z Karibiku, Star Wars, Harry Potter, Vtedy na Západe, Pane vy jste vdova a mnoho ďalších. Teraz môžete využiť super akciu na vstupenky 3+1 zdarma na Predpredaj.sk.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Opera fest

Bodku za letom dá už tradične jeden z najväčších festivalov na Slovensku. A nielen festivalov, ale podujatí ako takých. Tentokrát sa však hluk nepôjde z reproduktorov na pódiu, ale z motorov lietadiel. Medzinárodné letecké dní SIAF 2022, ktoré sa uskutočnia po druhýkrát na Letisku Kuchyňa pri Malackách patria medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie akcie u nás. Organizátori sľubujú dva dni pestrého letového programu, dynamické a statické ukážky bojových a akrobatických lietadiel a sprievodné atrakcie pre rodiny s deťmi. Vstupenky tu.

Galéria fotiek (11) Zdroj: SIAF

Koncerty a divadlo

Aj v auguste pokračuje letné turné jedného z našich najvýraznejších spevákov Richarda Müllera. Kto jeho koncert nestihol v júli, môže to skúsiť ešte tento mesiac v mestách Šurany, Kremnica, Zvolen, Lednické Rovne, Rimavská Sobota a Michalovce. Vstupenky za zvýhodnenú cenu tu.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Predpredaj.sk

Na východe Slovenska sa bude 20.8. tancovať do rána. Bude sa tu konať obľúbená letná edícia block.rave pod holým nebom, s výhľadom na mesto Košice pri západe slnka. Privítame na nej špeciálneho hosťa, talianskeho DJa a producenta pôsobiaceho v nemecku Jiggy-ho. Jeho produkciu pravidelne hrávajú mená ako Loco Dice, Marco Carola, Joseph Capriati, Denis Cruz, Michael Bibi či Jamie Jones. Lineup dopĺňajú osvedčene mená domácej scény Borra, Marko Mazag, David Kluka, Tysker, Folly a Addy. Vstupenky tu.

Väčšina divadiel má počas leta ešte prázdniny, nie však legendárne Štúdio L+S . Okrem klasických divadelných hier ako Lord Norton a sluha James (po 20. rokoch) v hlavných úlohách s Jurajom Kemkom a Jozefom Vajdom si môžete vychutnať aj koncert vokálnej skupiny Fragile. Všetko v príjemnom klimatizovanom prostredí útulného hľadiska. Vstupenky tu.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Štúdio L+S

Po veľkom úspechu spred pár dní na bratislavskom hrade sa podujatie Folklór vo fraku presúva na banskobystrický amfiteáter. Tento galakoncert je unikátnym projektom, ktorý ponúkne najkrajšie slovenské ľudové piesne vo veľkolepých aranžmánoch pre mimoriadne sólové hlasy, veľký spevácky zbor a symfonický orchester. Krásne melódie slovenských ľudových piesní odznejú v majestátnej prírodnej kulise v podaní sólistu SND Miroslava Dvorského, opernej divy Adriany Kučerovej, herca a operného speváka Filipa Tůmu, populárneho folkloristu Štefana Šteca a najúspešnejšej pop-rockovej speváčky Kataríny Knechtovej za hudobného doprovodu orchestra Slovenskí symfonici, hudobného zoskupenia Sokoly a legendárneho speváckeho zboru Lúčnica, pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša. Vstupenky tu.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Folklór vo Fraku

Na zámku Šimák v Pezinku sa už tretie leto koná séria koncertov domácich aj svetových interpretov, v úžasnom prostredí zámockého nádvoria z 13. storočia. Vrcholom tohtoročnej sezóny bude určite vystúpenie kapely Matt Bianco. Legendárnu britskú skupinu, pomenovanú po imaginárnych špionážnych šesťdesiatych rokoch v osemdesiatych rokoch, obdivujú po celom svete pre hity ako “Half A Minute”, “Get Out Of Your Lazy Bed”, “Whose Side Are You On?” alebo “Yeh Yeh” a bude to už ich druhé vystúpenie na tomto mieste. To prvé dopadlo na výbornú, príďte si tento zážitok zopakovať. Vstupenky na Predpredaj.sk.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Predpredaj.sk

Šport

Futbalová sezóna je v plnom prúde. V rámci 6. kola domácej najvyššej futbalovej súťaže AS Trenčín privíta na svojom štadióne MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Vstupenky tu.

Galéria fotiek (11) Zdroj: AS Trenčín

Kto by sa chcel radšej schladiť v priestoroch zimného štadióna, môže tak urobiť na 75. ročníku Tatranského pohára, ktorý sa bude konať v Poprade od 18. do 21.8.2022. O víťazstvo na druhom najstaršom turnaji v Európe budú medzi sebou zápasiť teamy HK Poprad, HC ’05 Banská Bystrica, Rytíři Kladno a Vaasan Sport. Poďte s nami fandiť svojim obľúbencom a pomôcť im k celkovému víťazstvu. Vstupenky tu.

Kto by chcel namiesto fandenia v hľadisku radšej aktívne športovať, ten sa môže prihlásiť na prestížny pretek L'Étape Slovakia by Tour de France 2022, ktorý štartuje 21.8. na bratislavskom jazere Štrkovec. Disciplíny sú pre celú rodinu, stačí si priniesť bicykel a vyraziť. Registrácia tu.

Galéria fotiek (11) Zdroj: L'Étape Slovakia by Tour de France

Viac zaujímavých podujatí nájdete na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -