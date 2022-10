Desivý moment v prípade vraha na Zámockej: Je synom kandidáta za Vlasť, v tomto vyrastal mladý zabijak?

VIDEO Streľba v centre mesta:

Strašné udalosti, ktoré otriasli Zámockou ulicou minulú noc len tak z hlavy nedostaneme. Slovensko sa po dnešnom prebudení raz a navždy pozrelo do očí len 19-ročného vraha, ktorý si vyhliadol podnik a zaútočil na ľudí v ňom. Dvaja to neprežili a skončili so strelnými poraneniami na chodníku pred budovou.

Kým sa vrah po strašnom a smutnom skutku ešte potuloval nočnými ulicami Bratislavy, prispieval dokonca na sociálnu sieť Twitter s tým, že nemá žiadne výčitky. Dokonca si myslel, že je to vtipné. O niekoľko hodín neskôr ho však už našli mŕtveho.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Twitter.com/NTMA0315

Syn politického kandidáta za Vlasť?

To, že sa celá situácia aj po vražde ešte poriadne zvrhne, sme odhalili až z blogu Radovana Bránika, ktorý popísal, kto tento človek v skutočnosti je. "Vraždil 19-ročný, extrémne inteligentný absolvent školy pre mimoriadne nadané deti. Mladík, ktorého trackrecord na sociálnych sieťach dáva zo spätného pohľadu zmysel, no odhaliť jeho skutočné zámery a silu odhodlania bolo prakticky nemožné," popisuje Bránik, ktorý však ešte viac poodhalil jeho pôvod.

KVETY ZLA - SLOVENSKÁ EDÍCIA Nespal som a neviem, kedy pôjdem; ešte podvečer som riešil zabudnutý čip proti krádeži na... Posted by Radovan Bránik on Wednesday, October 12, 2022

"Vraždil syn člena Harabinovej Vlasti, vnuk ženy žijúcej v Británii, rozplývajúcej sa na diaľku nad roztomilými vnúčatami oslavujúcimi ktorýsi ruský sviatok na Slavíne s pripnutými georgievskými stužkami. Ženy posadnutej reláciou Infovojny Casus belli, ktorá sa jedom v slovách na adresu minorít doslova zadúšala. Syn muža oslavujúceho nekonečnú veľkosť Ruska, citujúceho večne uklamaného Lavrova, označujúceho za fašistické na Slovensku všetko, čo sa vymykalo jeho proruskému a harabinovskému videniu sveta; a teda podľa neho je na Slovensku fašistické takmer všetko. Dobre ste vychovali, pán Krajčík, veru," napísal Bránik a svoje slová podporil fotografiou zo Slavína. Na nej je odfotený vrah priamo v strede.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Facebook/Radovan Bránik

Čo je však alarmujúce je to, že Denník N pracuje s verziou, že vrah na svoj úkon použil práve otcovu legálne držanú zbraň. S týmto výkladom vykonania skutku v súčasnosti pracuje aj polícia a nedá sa zatiaľ úplne potvrdiť ani vyvrátiť.

Otec bol na symbolickom 50. mieste kandidátky

Po spätnom obzretí sa za parlamentnými voľbami 2020 a kandidátnymi listinami skutočne nájdeme Juraja Krajčíka, ktorý sa nachádza na 50. mieste kandidátky.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky

Čaputová ako zapredaná osoba z kozieho paláca a debilná vláda, aj toto sa dá nájsť na Krajčíkovom účte

Po bližšej analýze niekdajšieho kandidáta strany Vlasť Juraja Krajčíka je nutné dodať, že používal často ostrý slovník, pričom kroky vlády označoval často za stupídne, či prezidentku Zuzanu Čaputovú označoval ako "zapredanú osobu z kozieho paláca".

Galéria fotiek (9) Zdroj: Facebook/Juraj Krajčík

Bránikove slová o tom, že otec vraha má blízko k Rusku a k názorom terajšej ruskej vlády sa viacmenej potvrdzujú aj v zdieľaných príspevkoch. Krajčík sa posmieval aj aktuálnemu partnerovi prezidentky Jurajovi Rizmanovi po tom, ako si ho v Británii pomýlili a chybne označili v médiách za prezidenta Slovenska.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Facebook/Juraj Krajčík

Na Krajčíkovom profile nechýbajú ani "meme" obrázky s ilustráciou pištole či s ďalšou kritikou prezidentského páru.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Facebook/Juraj Krajčík

V tomto vyrastal mladý Krajčík?

Bránik pripomína, že je tu možnosť, že práve v tejto nálade mohol vyrastať aj mladý Krajčík. "K tomu večná ukrivdenosť a rúškovy teror a túžba zabiť Hegera, či Čaputovú a nekonečne pestovaný pocit výnimočnosti. V tomto vyrastal, toto počúval, toto sa nedalo doma nepočuť. A ľutoval, že Hamas prestal na Izrael strieľať rakety príliš skoro, lebo ešte ostalo priveľa živých židov a rok dozadu s obdivom písal o masovej steľbe v San Jose. A v tomto biotope rozkvitol kvet zla, rozvinul sa do ošklivosti pred podnikom Tepláreň na Zámockej ulici; a neskončil," uzavrel Braník.

Ľudia to jeho otcovi dávajú poriadne vyžrať

Juraj Krajčík teraz na svojom účte čelí veľkej vlne kritických komentárov, v ktorých nechýbajú ani vulgarizmy či vytknutia k výchove syna. Toto čítanie je skutočne len pre silné povahy.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Facebook/Juraj Krajčík