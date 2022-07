Leto v réžii Filipa Jančíka? Fotky z pláže určite nečakajte

„Hudba sa nás dotýka citovo tam, kde to samotné slová nedokážu.“ Týmito slovami sa vryl do pamäti nielen americký herec Johnny Depp, no súhlasí s nimi i Filip Jančík. Silné emócie, ktoré v ľuďoch zanecháva jeho tvorba, boli dôležitým impulzom pre ďalšie z jeho neočakávaných aktivít.

Ak si odmyslíme umelecké danosti nášho najznámejšieho huslistu, práve spontánnosť či schopnosť neustále udivovať okolie vystihujú čerstvého tridsiatnika azda najviac. Veď ani v čase, keď by si po náročných mesiacoch koncertovania, cestovania a najmä po vypredanom akustickom filmovom turné po celom Slovensku mohol dopriať zaslúžený oddych, avizuje paradoxne viacero noviniek. Filip je ako neriadená strela a každým novým (k)rokom na hudobnej scéne dokazuje, že nápadov aj chuti rozdávať radosť má viac než dosť. V týchto časoch obzvlášť.

Vidieť hrať rodeného Popradčana naživo je bezpochyby zážitok, ktorý v človeku rezonuje dlhší čas. No jeho koncerty bývajú beznádejne vypredané a mnohí priaznivci klasickej hudby sa na ne z kapacitných dôvodov nedostanú. Nielen pre nich má sympatický huslista dobrú správu - letné voľno využije inak, než chytaním bronzu! Prekvapenie ohlasuje už dnes a odteraz aj každý prázdninový štvrtok. Za všetko pritom môže huslistov nezabudnuteľný koncert v bratislavskej Starej Tržnici na jeseň minulého roka.

Okrem romantických zásnub s dlhoročnou partnerkou Luckou Supekovou si ho totiž spája aj s inými silnými momentmi. Ako tvrdí: „Mám krásnu prácu a uvedomím si to vždy, keď vidím slzy dojatia a nadšenie ľudí, ktorí sú v hľadisku. Emócie vtedy lomcujú i mnou, to si nemyslite. Hlavne, keď v prvej rade tlieska operná legenda Peter Dvorský či najsledovanejší YouTuber David Dobrík.“

Sériu videí z koncertov odštartuje skladba z filmu Gladiátor

Úvodný týždeň avizovanej série „darčekov“ zo spomínaného koncertu bude patriť filmovému trháku Gladiátor. „Táto historická snímka je doslova kultová, film získal množstvo Oscarov a nesie so sebou silný príbeh. Ústredná skladba Now We Are Free diváka fascinuje i po rokoch, mňa určite tiež,“ vysvetľuje dôvody, prečo sa rozhodol práve pre ňu. Počas nasledujúcich týždňov si však prídu na svoje aj milovníci iných filmových žánrov. Čaká na nich soundtrack z Harryho Pottera, Posledného mohykána, Hier o tróny a mnoho ďalších filmových titulov v jedinečnom, inštrumentálnom prevedení. Stačí odoberať Filipov kanál na YouTube a môžete byť pri tom.

Mimochodom, to najväčšie prekvapenie Filip pripravuje v závere leta. Zatiaľ sú známe iba jeho indície: rieka, narodeniny, bez peňazí. Máte tušenie, čo by to mohlo byť? Svadba to veru nie je...

