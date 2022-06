Popová legenda Thomas Anders sa po koronavírusovej kríze pomaly rozbieha do sveta: V júni zaspieva v Bratislave

Galéria fotiek (2) Zdroj: Stephan Pick

Jún bude v Bratislave patriť osemdesiatkam. Konkrétne nestarnúcim hitom ako sú Cheri Cheri Lady, You Are My Soul, You Are My Heart alebo Brother Luie. Neprivezie ich k nám nikto iný ako nemecký spevák Thomas Anders, ktorý sa preslávil ako súčasť dua Modern Talking.