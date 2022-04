Slováci pomáhajú dopraviť na Ukrajinu výnimočnú pomoc z USA

Renomovaná organizácia International SOS získava v USA lieky a materiál, ktorému končí expirácia, na Ukrajine je ho v čase vojny nedostatok a rýchlo sa minie. Rodí sa tak výnimočný systém pomoci, kedy sa materiál, ktorý by bol inak vyhodený, dostane tam, kde sú dnes najviac potrebné.

Organizácia posiela palety s pomocou nákladným lietadlom na najbližšie vhodné medzinárodné letisko pri hraniciach konfliktu. V tomto prípade to bola Varšava, odkiaľ slovenské Post Bellum v spolupráci s ukrajinskými veľvyslanectvami na Slovensku a v Poľsku zabezpečilo dopravu priamo do vojenskej nemocnice v Kyjeve.

Vojna na Ukrajine nekončí a pomoc Post Bellum taktiež nie

Zapojiť sa môžete aj vy a to darovaním na www.pomozmeukrajine.sk . Podľa riaditeľky Post Bellum Sandry Polovkovej kamión pomoci z minulého týždňa by mal byť prvý z viacerých. „Podarilo sa nám nastaviť systém spolupráce a logistiku, dnes pracujeme na tom, aby sme na Ukrajinu takto posielali pomoc dokedy to bude možné a predovšetkým potrebné.“ V ďalšom lietadle by do Európy mali prísť aj tony špeciálneho jedla v prášku na nutričnú podvýživu.

Post Bellum tiež naďalej nakupuje chýbajúce základné ochranné vybavenie pre ľudí brániacich svoju krajinu. Na Ukrajinu už poslalo pomoc v hodnote viac ako milión eur v podobe predovšetkým nepriestrelných viest, prilieb, vojenských topánok a špeciálnych škrtidiel na silné krvácanie.

Dnes sa píšu príbehy 21. storočia

Post Bellum sa venuje vyhľadávaniu a dokumentovaniu príbehov pamätníkov kľúčových udalostí 20. storočia. Medzi inými aj druhej svetovej vojny, alebo okupácie v roku 1968. „K pomoci Ukrajincom sme sa pridali, aby sme mohli v ovplyvniť príbehy 21. storočia, ktoré za pár rokov budú dokumentovať naši kolegovia v ukrajinskom Post Bellum,” uviedla Polovková.

Osobné svedectvá zverejňuje Post Bellum už 10 rokov v databáze Memory of Nations. Tieto príbehy ďalej rozpráva verejnosti. Pracuje s mladými ľuďmi na školách, organizuje výstavy, spolupracuje s médiami, komunikuje na sociálnych sieťach, vydáva knihy, časopis Príbehy 20. storočia a každoročne odovzdáva Ceny pamäti národa.

