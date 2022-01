Vieme, čo vám naštartuje imunitu – antibiotiká to nie sú

Rozhýbme sa, budeme starnúť pomalšie

Dôležitým článkom podpory imunity je dostatok fyzickej aktivity. Denne by sme aktívnej forme pohybu mali venovať aspoň 30 minút. To, že šport má pozitívny vplyv na imunitný systém, nemusíme nijako zdôrazňovať. Predpokladá sa, že mechanické a hormonálne zmeny v tele následkom cvičenia môžu znížiť riziko rakoviny čreva, prsníka či prostaty.

Doprajme si kvalitný spánok

Spánok je základnou súčasťou budovania imunitného systému tela. Keď má naše telo spánkový deficit, je pravdepodobnejšie, že ochorieme, pretože bunky, ktoré bojujú proti ochoreniu, nefungujú na 100 %. Dôvod, prečo nedostatok spánku oslabuje imunitu, je ten, že zvyšuje náchylnosť organizmu na infekciu. Jednoducho povedané, ak nespíme dostatočne dlho, môžeme tým zmeniť imunitnú reakciu tela. Keď spíme kvalitne a dostatočne dlho, imunitný systém tým posilňujeme.

Stres oslabuje imunitu

Aj keď je stres z času na čas dobrý, nemal by trvať príliš dlho. Dlhodobý, chronický stres totiž poškodzuje naše zdravie. Jeho príznaky sú nespavosť či podráždenosť. Stres je zodpovedný aj za nadmernú produkciu hormónu kortizol. Nazývame ho preto aj stresový hormón a jeho hlavnou funkciou je zvýšenie pohotovosti počas vypätých situácií a taktiež sa podieľa na obranných reakciách. Ak sme v strese, jeho hladina stúpne, zatiaľ čo sa znižuje hladina iných hormónov. Takto je náš organizmus v hormonálnej nerovnováhe a imunitný systém nedokáže dostatočne a rýchlo reagovať na vplyvy vonkajšieho prostredia.

Alfou a omegou je správna životospráva

Tá má byť bohatá na vitamíny, antioxidanty, minerály, omega-3 mastné kyseliny a iné dôležité zložky potravy. Treba jesť vyváženú zdravú stravu bežného človeka, ktorá zabezpečí normálnu primeranú funkciu imunitného systému. Mali by sme obmedziť množstvo tukov v jedálničku (najmä nasýtené tuky a omega-6 mastné kyseliny), ktoré by mohli poškodiť črevá a ohroziť imunitný systém.

Denne by sme mali zjesť pol kila čerstvého ovocia a zeleniny, preferovať celozrnné potraviny a prevažne rastlinnú stravu. K tomu denne skonzumovať malé množstvo orechov (vlašských, lieskových, para orechov, mandlí) a semienok (ľanových, slnečnicových či tekvicových). Na plnohodnotné fungovanie imunitného systému je tiež nevyhnutný dostatočný prísun tekutín. Naše telo potrebuje tekutiny počas celého roka, výnimkou nie sú ani zimné mesiace. Pri nedostatku vody sa rýchlo unavíme, spomalí sa nám metabolizmus a telo nefunguje správne.

Nie vždy je ale možné, najmä v zimných mesiacoch, zabezpečiť si prísun vitamínov a minerálov zo zeleniny a ovocia. Preto odborníci odporúčajú doplniť si ich príjem formou výživových doplnkov. Aj tu však, podobne ako pri zdravej strave, záleží na kvalite. Preto by sme mali hľadať len 100 % prírodné výživové doplnky. Skutočnými odborníkmi na imunitu a naše zdravie sú tieto dary prírody:

Čaga - (slov. ryšavec šikmý) huba, ktorá rastie zväčša na brezových stromoch v chladnejšom podnebí po celej severnej pologuli. Je bohatá na množstvo beta-D-glukánov, ktoré pomáhajú posilniť náš imunitný systém. Obsahuje tiež masívne množstvo prirodzeného čierneho pigmentu známeho ako melanín, ktorý má vysokú hladinu antioxidantov. V jej chitínových stenách sa nachádzajú štrukturálne polysacharidy, ktoré poskytujú energiu, podporujú kardiovaskulárne zdravie, zdravie čriev, pečene aj zdravú hladinu cukru v krvi. Nájdete v nej aj vitamíny skupiny B, vitamín D, draslík, rubidium, cézium, meď, selén, zinok, železo, mangán, horčík a vápnik.

Reishi - (Ganoderma lucidum) patrí medzi najdôležitejšie huby v rámci tradičnej čínskej medicíny už viac ako 4000 rokov. Je ideálna pre dospelých, ktorí chcú posilniť svoju imunitu a obehový systém. Obsahuje obrovské množstvo živín, ktoré podporujú zdravie a vitalitu. Medzi najdôležitejšie patria polysacharidy, antioxidanty, adenozín, proteíny a alkaloidy. Obsahuje aj komplex vitamínov draslíka, fosforu, vápnika, vitamínu A, C, E, D a B. Nielenže stimuluje imunitný systém, ale tiež ho reguluje.

Rakytník - jedna oranžová bobuľka rakytníka obsahuje dennú dávku vitamínu C. V 100 g rakytníka nájdeme až 400 % dennej dávky vitamínu C. Je nabitý kombináciou až 10 vitamínov, a to spolu s antioxidantmi, stopovými prvkami, olejmi a ďalšími prospešnými biologicky aktívnymi látkami. Z vitamínov sa v ňom okrem spomínaného vitamínu C nachádzajú aj vitamíny A, B, C, E a K. Vitamín E je napríklad vychýrený antioxidant. K hlavným príznakom nedostatku vitamínu E patrí poškodenie periférnych nervov, svalov a sietnice, nekoordinované pohyby a zhoršená imunita. Vitamín E prispieva k ochrane buniek, súčasne pomáha minimalizovať riziko chrípky a respiračných infekcií. Okrem toho je zdrojom kyseliny listovej, mangánu, či napríklad aj železa. Z nenasýtených mastných kyselín obsahuje kyselinu linolovú či linolénovú.

Tieto prírodné produkty sú vhodné nielen pre seniorov, ženy v menopauze, ľudí s vyššou psychickou záťažou či pre tých, ktorí sa nestravujú zrovna najvhodnejšie, no tiež pre všetkých, ktorí si chcú podporiť vitalitu a obranyschopnosť svojho organizmu.