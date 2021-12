Najobľúbenejšia bábková dvojica - malá škôlkarka Hanička a jej kocúrik Murko, prinášajú rodinám s malými deťmi veselú vianočnú pesničku

“Nie všetky vianočné pesničky musia byť clivé a v pomalom tempe. Práve naopak. Veľké vianočné hity sú častokrát mimoriadne dynamické a tanečné, napr. All I want from Christmas od Mariah Carey alebo Jingle Bells. Tento vianočný feeling som sa snažil do pesničky dostať aj ja”, informuje Martin Zimanyi, autor vianočnej skladby a skladateľ a aranžér všetkých pesničiek Haničky a Murka. “Nechýbajú v nej všetky vianočné zvuky, ktoré k tomuto sviatočnému obdobiu patria - predovšetkým zvonkohra a rolničky”, dodáva.

Ani text nie je tradične vianočný. “Nenájdete tu rýmy ‘Vianoce-ligoce’”, smeje sa autorka textu Lucia Zimanyiová. “Do textu sme dostali príbeh o malom kocúrikovi, ktorého Hanička s Murkom nájdu a s ktorým prežijú krásny Štedrý večer. A, samozrejme, nechajú si ho, pretože vedia, že mať zvieratko je záväzok ‘navždy’. Veď predsa aj Murko je kocúrik a je to Haničkin verný kamarát”, dodáva s úsmevom.

Pesničku naspievala - rovnako ako pesničky na troch vydaných CD z dielne Haničky a Murka - Simona Bartosová, ktorá v súčasnosti študuje na gymnáziu. V refrénoch sa k nej pridávajú eše dva hlasy - spev 7-ročnej Hanky Zimanyiovej - dcéry autorov projektu a spev talentovaného 13-ročného Samuela Kennedyho, ktorého diváci poznajú z obľúbeného seriálu Prázdniny.

“So Samkom som nahrával titulnú pesničku seriálu Prázdniny a tiež pieseň do divadelného predstavenia ‘Návrat drakov’ a jeho spev sa mi veľmi páči”, informuje Martin Zimanyi. “K detskému dievčenskému spevu našej dcérky Hanky som ešte hľadal chlapčenský hlas a Samkov bol ideálny”, dodáva.

Animovaný videoklip k pesničke je veľmi prepracovaný a podčiarkuje príbeh, ktorý pesnička rozpráva.

“V našej tvorbe bežne kombinujeme animované prostredia, bábkových hrdinov a živých hostí”, informuje Lucia Zimanyiová. “Teraz sme po prvý krát použili 3D objekty účinkujúcich postáv. Ide konkrétne o hlavnú postavu malého kocúrika a tiež tancujúcich snehuliakov, tučniakov a sobov. Myslíme si, že to klipu dodalo výraznú rozprávkovosť”, dodáva Lucia. “Veríme tiež, že tancujúce postavičky roztancujú aj malých či väčších divákov”.

Čarovnú vianočnú pesničku pre všetky deti a pre všetkých s dušou dieťaťa si môžete pozrieť na youtubovom kanáli Haničky a Murka.

HANIČKA A MURKO sú farební, priateľskí a mäkučkí a vašim deťom sa budú istotne páčiť! Najobľúbenejšia bábková dvojica zabáva malé deti od jesene 2017, keď vydala svoje prvé CD. Prináša deťom pesničky, vzdelávacie videá, v ktorých deti môžu spoznávať svet okolo seba a tiež rozprávkové príbehy propagujúce kreatívne čítanie knižiek.

