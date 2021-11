Vážená vláda, nezamlčujte, nezavádzajte a hlavne prestaňte konečne klamať!

Váš graf je zavádzajúci, lebo je sústredený výhradne na posledný týždeň a porovnáva krajiny, ktoré sa blížia k vrcholu pandémie s krajinami, kde nová vlna ešte len začína. Keby nejaký demagóg pripravil rovnaký graf v máji, vyplývalo by z neho, že Slovensko je vďaka neočkovaniu na tom lepšie ako Izrael či Veľká Británia.

Váš graf je klamlivý, mám tu článok z Reutersu o Holandsku, ktoré uvádzate ako premianta v očkovaní.

Za týždeň v Holandsku zaznamenali stotisíc nových nakazených, čo je najvyšší rekord od začiatku pandémie.

Počet pacientov s Covid-19 v nemocniciach sa navýšil na 2000. Na JISke leží 400 pacientov, čo je najvyšší počet od mája.

Rekordný počet hospitalizovaných z minulej zimy bude prekonaný do konca týždňa. Kým v septembri bolo hospitalizovaných len 17% zaočkovaných, v októbri to bolo už 44%.

Nemocnice naprieč krajinou obmedzujú bežnú starostlivosť o pacientov, aby stíhali pomáhať covid pacientom. Najhoršie zasiahnuté regióny už hlásia chýbajúce priestory, ako aj personál.

Holandsko sa preto v sobotu vrátilo k čiastočnému lockdownu, vláda nariadila skoršie zatváranie reštaurácií a obchodov a zakázala vstup divákov na športové podujatia.

Myslím, že všetci zaregistrovali masové protesty v Rotterdame, ktoré rozhodne neboli tak pokojné a demokratické, ako u nás.

No a na záver Váš graf ešte aj zamlčiava dáta, ktoré sa Vám nehodia. Prosím Vás, kde ste nechali Nemecko? Prečo nie je na tomto grafe? Žeby preto, že napriek 70% zaočkovanosti vyhlásili celoštátny výnimočný stav? 65 tisíc nakazených za deň, nový rekord a nemocnice na pokraji svojich síl? Minister zdravotníctva so šéfom ústavu pre kontrolu a prevenciu ochorení označili celé Nemecko za jedno veľké ohnisko a dodali, že sa túto vlnu nepodarí zlomiť len vakcináciou, či treťou booster dávkou, ale bude treba opäť výrazne obmedziť život občanov.

Vážený úradník ministerstva zdravotníctva, môžem Vás ubezpečiť, že v strane SMER si uvedomujeme prínos očkovania, odmietame si však zatvárať oči pred informáciami len kvôli tomu, že sú v rozpore s vládnou dogmou očkovania.

Nebudeme ignorovať, že Bavorský úrad pre zdravie oznámil, že za mesiac október tvorili plne očkovaní až 30% úmrtí na Covid. V najohrozenejšej skupine nad 60 rokov to bolo dokonca až 42%.

Nemôžeme ignorovať, že vakcíny na Covid majú podľa WHO historicky najvyšší počet nežiadúcich účinkov, a to s desivým náskokom.

Nebudeme ignorovať začiernené zmluvy s Pfizerom, či Modernou. Neochotu FDA zverejniť dokumenty týkajúce sa vakcín pred rokom 2076, či najnovšie slová emeritného ústavného sudcu doktora Drgonca, že zmluva zakazuje zmluvným stranám, teda členským štátom Európskej únie, ukončiť odber vakcíny Pfizer aj za predpokladu, že sa nájde liek na liečbu COVID-19.

Vážený úradník ministerstva zdravotníctva, musíte pochopiť, že naše mlčanie si na rozdiel od médií nekúpite za 3 a pol milióna eur a rozhodne si nekúpite ani slepú poslušnosť národu priblblou lotériou za 20 miliónov. Je mi úprimne jedno koľko všeznalých novinárov napíše, že povinné očkovanie je nielen ústavné, ale aj správne, či dokonca nevyhnutné. Zaviesť povinnosť očkovať sa dvakrát do roka vakcínou s historicky najvyšším počtom vedľajších účinkov proti chorobe so smrtnosťou na úrovni 1,3% je čisté šialenstvo. A to vám hovorím ako dvakrát zaočkovaný.

