NEUVERITEĽNÉ! Z večera do rána milionárom!

Už je to rok, odkedy sa jednému Slovákovi zmenil život. Pred rokom vyhral eurojackpotový hráč zo Slovenska takmer 59 mil. eur.

Už sa zdalo, že sa tento rok v októbri zopakuje historický okamih, ktorého svedkom sme boli takto pre rokom. Práve vtedy jeden zo slovenských hráčov vyhral v lotérii Eurojackpot fantastických 58 807 427,70 eura.

Šťastie mu priniesla stávka, ktorú uzatvoril na jednom z predajných miest spoločnosti TIPOS v Košickom kraji. V hre mal len jeden náhodný tip, ktorý z neho urobil multimilionára. V najbližšom žrebovaní sa bude hrať o jackpot „len“ vo výške 10 mil. eur. Slovenskí hráči si tak síce nezopakujú hru o rekordných 59 mil. eur z minuloročného októbra, ale aj výhra 10 mil. eur by určite potešila nejedného hráča.

Zdroj: TIPOS

Šťastie praje pripraveným

Slovákom sa v Eurojackpote darí. Slovensko má totiž vďaka lotérii Eurojackpot už štyroch milionárov. Prvý z nich oslavoval radosť z výhry 1 406 004,20 eura ešte v novembri 2015, teda len mesiac po tom, ako národná lotériová spoločnosť TIPOS spustila prevádzku populárnej lotérie na Slovensku. Úspech mu priniesla jednotipová stávka, ktorú uzatvoril v Košickom kraji.

Ďalší traja milionári pribudli v roku 2020. Okrem spomínaného hráča, ktorý ako prvý Slovák pokoril takmer 59-miliónový jackpot, mal veľké šťastie aj hráč so stávkou uzatvorenou v Prešovskom kraji. Na Veľkonočný piatok, ktorý pripadol na 10. apríla 2020, vyhral v druhom poradí lotérie Eurojackpot 5 202 243,10 eura. O týždeň na to, keď sa výhry v lotérii opäť naakumulovali, sa podarilo ďalšiemu Slovákovi získať výhru v druhom poradí Eurojackpotu. Ten už vyhral 7 331 310,90 eura. Šťastie mu priniesla stávka uzatvorená na predajnom mieste TIPOSu v Banskobystrickom kraji.

Uzatvoriť stávku môžete jednoducho aj z pohodlia domova

Slovenskí hráči sa môžu do lotérie Eurojackpot zapojiť prostredníctvom stávok, ktoré uzatvoria na predajných miestach spoločnosti TIPOS. Tých už je vyše 2800. Pre tých, ktorým viac vyhovuje internetové hranie, sa môžu do lotérie zapojiť cez svoje hráčske konto na portáli eTIPOS.sk. Samozrejme, že hráči Eurojackpotu môžu využiť aj stávkovanie cez SMS. Stačí im odoslať SMS so šťastným tipom na číslo 3333.

Slovensko sa do medzinárodnej lotérie Eurojackpot zapojilo po prvýkrát 9. októbra 2015. Do tejto obľúbenej medzinárodnej lotérie je momentálne zapojených 18 členských štátov (Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko).

