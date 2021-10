Uvažujete o životnom poistení? Poradíme, na čo si dať pozor

Pri uzatváraní životného poistenia neexistuje univerzálna šablóna, ktorá je vhodným riešením pre každého. Iné požiadavky na životné poistenie má živiteľ rodiny s úverom, iné vodič z povolania, študent či senior. „Pri uzatváraní životného poistenia je potrebné zohľadniť nielen svoju aktuálnu životnú situáciu, finančnú rezervu, ale napríklad aj povolanie, pohlavie či vek. Všetky tieto faktory totiž majú významný vplyv na výslednú podobu potrebného poistného krytia,“ hovorí Peter Koštival, riaditeľ personálneho poistenia poisťovne Generali.

Ste živiteľom rodiny

Ak ste živiteľom rodiny, vaše životné poistenie by malo jednoznačne kryť riziko úmrtia, riziko invalidity a riziko choroby a úrazu. „Živiteľ rodiny by sa mal v prvom rade poistiť pre prípad smrti, aby tak zabezpečil svojich blízkych v prípade nečakanej situácie. So zabezpečením výpadku príjmu v prípade vážnej choroby alebo úrazu zasa pomôže poistenie Závažných ochorení, poistenie Invalidity a Trvalé následky úrazu. Ďalšie riziká ako poistenie PN, poistenie denných dávok pre prípad liečenia úrazu či poistenie hospitalizácie by si mal určite zvoliť klient s malou alebo žiadnou finančnou rezervou,“ radí Peter Koštival z poisťovne Generali.

Výšky poistných súm už závisia od konkrétneho klienta a jeho životnej situácie. Vo všeobecnosti je však vhodné zvoliť poistnú sumu v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu klienta aspoň na 2 roky a zároveň poskytla aj dostatok peňazí potrebných na liečbu a rehabilitácie.

Čerpáte úver

Prieskum spoločnosti Millward Brown odhalil, že až 51 % Slovákov spláca nejaký typ úveru, mnoho z nich pritom nemá vytvorenú dostatočnú alebo dokonca žiadnu finančnú rezervu na prekonanie obdobia bez príjmu, čo je mimoriadne rizikové. „Pre ľudí, ktorí čerpajú hypotekárny úver, pôžičku či lízing, je vhodné uzavrieť Hypo poistenie s klesajúcou poistnou sumou, ktoré kryje úmrtie, invaliditu alebo vznik vážneho ochorenia podľa toho, čo nastane skôr. Toto poistenie je ideálne na zabezpečenie hypotéky a výdavkov rodiny, pretože v prípade neočakávaných udalostí pomôže rodine pokryť výdavky a zostať tak bez dlžôb. Poistná suma rovnomerne každým rokom klesá a v prípade úmrtia poisteného sa vypláca osobám, ktoré poistený určil,“ vysvetľuje Koštival.

Optimálna výška poistnej sumy by pritom mala byť nastavená tak, aby pokryla všetky úvery a pôžičky alebo výdavky rodiny na obdobie jedného až troch rokov.

Riziká vyplývajúce z povolania

Vysoké pracovné nasadenie, stres, sedavé zamestnanie či celodenná práca s počítačom majú negatívny vplyv na naše zdravie a tieto faktory by malo odzrkadľovať aj vaše poistenie. Určité skupiny povolaní sú totiž špecifické tým, že sa pri nich častejšie než pri iných profesiách vyskytujú ochorenia, ktoré priamo súvisia s výkonom práce. „Manažérom, riadiacim pracovníkom, politikom, právnikom či diplomatom odporúčam špeciálne Poistenie ochorení zo stresu, ktoré kryje aj syndróm vyhorenia a vybrané kardiovaskulárne ochorenia a operácie. Pre programátorov, analytikov, grafikov či pre architektov, ktorí pracujú celý deň za počítačom, je vhodné uzavrieť Poistenie ochorení z počítača, ktoré kryje klientov v prípade operácie prietrže medzistavcovej platničky, očí, hemoroidov či syndrómu karpálneho tunela. Zdravotníci by mali zasa uzatvoriť Poistenie zdravotníckych ochorení, ktoré kryje prenosné infekčné ochorenia, operáciu prietrže medzistavcovej platničky, ale aj syndróm vyhorenia. Životné poistenie pre profesionálnych vodičov ponúka vodičom z povolania špeciálne poistné krytie v prípade vážnych zranení následkom dopravnej nehody aj v situácii, keď príde vodič následkom zranení o vodičské oprávnenie, a teda aj o živobytie,“ odporúča.

V rámci poistenia získavate aj príspevok na prevenciu, napríklad na lekárske prehliadky, očkovanie, seminár či na rehabilitácie. Špeciálne životné poistenie, ktoré je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania, ako jediná na trhu ponúka poisťovňa Generali.

Zdroj: Shutterstock

Typické ženské ochorenia

Ženy trápia niektoré ochorenia častejšie než mužov, mnohé vážne diagnózy dokonca postihujú výhradne ženy, ktoré zároveň čelia mnohým rizikám aj počas tehotenstva či pri pôrode dieťaťa. „Ženy, ktoré uvažujú o životnom poistení, by mali siahnuť po poistení vytvorenom presne na mieru a podľa najčastejších zdravotných komplikácií, ktoré sa týkajú žien. Práve Poistenie pre ženy od Generali ponúka nadštandardné krytie v situáciách, ktoré môžu nastať v živote každej ženy, a to tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie či vážne ženské operácie a ochorenia, a to bez ohľadu na vek. Navyše, poistenie kryje aj riziko, že sa žene narodí dieťatko s vážnou vrodenou chybou,“ hovorí Peter Koštival z Generali.

Poistená klientka má pritom nárok na poistné plnenie za každé ochorenie, komplikáciu počas tehotenstva alebo pôrodu, ale aj za každé dieťa, ktoré sa narodí s vrodenou chybou.

V každom veku číhajú iné riziká

Jedným zo základných parametrov, ktoré treba pri životnom poistení brať do úvahy, je vek. Iným zdravotným rizikám čelíme v mladosti a iným v starobe. „Dobrodružným študentom, ktorí sú pripravení objavovať svet, odporúčam uzavrieť Poistenie exotických ochorení s krytím nákazy exotickou importovanou chorobou, ako je napríklad brušný týfus, hepatitída A, B, C, E, japonská encefalitída, cholera, tetanus, žltá zimnica, horúčka dengue, spavá choroba, leishmanióza, Chagasova choroba či malária,“ hovorí.

Zdroj: Shutterstock

Z poistenia je možné čerpať aj príspevok až do výšky 150 eur na očkovanie pred odchodom do cudziny alebo na vyšetrenie exotických importovaných ochorení po návrate z cudziny.

Stále aktívnym seniorom je zasa určené Poistenie doživotnej smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov s doživotnou poistnou dobou, ktoré seniorom poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti a slúži na finančné zabezpečenie pozostalých alebo pohrebných nákladov. „Seniori si môžu rozšíriť životné poistenie o kvalitné úrazové pripoistenia s bonusom – užitočným príspevkom na rehabilitáciu alebo na lieky až do výšky 300 eur. Seniori uvítajú aj špeciálne poistenie rakoviny a asistenčné služby, ktoré im v prípade potreby poskytnú pomoc s prácami v domácnosti, nákupom či so starostlivosťou o domáceho miláčika,“ uzatvára Peter Koštival z poisťovne Generali.

Viac informácií o životnom poistení od poisťovne Generali presne na mieru svojim potrebám nájdete na https://www.generali.sk/pre-obcanov/zivotne-poistenie/ .

- reklamná správa -