Cenná surovina, ktorú máte doma aj vy: O pár mesiacov ju bude riešiť každý Slovák

Plechovka vo veľkom učarovala Slovákom ako novinka deväťdesiatych rokov. Odvtedy na popularite nestratila, práve naopak. Pri pive je na Slovensku dokonca najobľúbenejším obalom. Je za tým praktické balenie, nízka hmotnosť, ale aj rýchle schladenie preferovanej značky. Prázdne plechovky sú navyše omnoho cennejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A to kvôli hliníku, z ktorého sú vyrobené. Pri správnom separovaní sa dá recyklovať donekonečna a navyše to znamená menšiu záťaž pre prírodu. Zatiaľ ho ako cenný zdroj vnímajú hlavne veľké firmy, o pár mesiacov sa to vďaka novému zálohovému systému stane realitou aj pre bežných ľudí.

Z pohľadu piva predaného v obchodoch sú plechovky na Slovensku dlhodobo najobľúbenejším obalom. Ľudia ich oceňujú pre mnohé ich výhody. Expertízy Prazdroja potvrdzujú, že rozhodnutie o výbere balenia vo veľkej miere závisí od príležitosti, na ktorú spotrebiteľ pivo chce. „Slovensko je v predaji baleného piva špecifické. Zatiaľ čo v Česku si pivo v plechovke kúpi len každý piaty zákazník, na Slovensku je to každý druhý. Vlani sme v tomto type obalov predali 49 % našej celkovej produkcie,“ vysvetľuje Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko. Vysoký záujem Slovákov o plechovky by mal ísť ruka v ruke so správnym zaobchádzaním s prázdnymi obalmi. Napriek tomu, že ide o jeden z najobľúbenejších obalov, len málo ľudí si uvedomuje, akou cennou surovinou naozaj sú. Hliník, z ktorého sú vyrobené, sa totiž dá recyklovať prakticky donekonečna, a to bez dopadu na jeho kvalitu.

Z odpadu cenný zdroj

Obalové témy sú v pozornosti pivovarníkov z Prazdroja už dlhšiu dobu. Uvedomujú si, že okrem piva tvoria veľkú časť ich podnikania práve obaly. V prípade plechoviek už podnikli viacero konkrétnych krokov, vďaka ktorým je dopad tohto obalu na prírodu nižší. Okrem toho, že znižujú ich gramáž, zameriavajú sa aj na zvyšovanie pomeru recyklátu v hliníku, z ktorého sú plechovky vyrobené. Už dnes je na úrovni zhruba 40 % a toto číslo plánujú do budúcna ďalej zvyšovať. „Tak, ako v prípade čapovaného piva nejde len o produkt, ale o pivný zážitok, aj pri balenom pive je to podobné. Vnímame, že sme zodpovední nielen za kvalitu nášho produktu, ale aj za obal, v ktorom ho ponúkame. V znižovaní podielu recyklátu chceme pokračovať, keďže plechovka vyrobená z recyklátu má až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu postačí len 5 % energie oproti plechovke vyrobenej z primárneho materiálu,“ vysvetľuje David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce, Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Ako dodal, v znižovaní dopadov na prírodu významne pomôže aj nový zálohový systém, ktorý je plánovaný od nového roka. Práve vďaka nemu sa potenciál hliníka ako cennej suroviny bude využívať naplno. Doteraz časť z neho kvôli nesprávnemu separovaniu končila na skládkach. Od januára sa to zmení a Slováci odovzdávaním plechoviek do zberných automatov tak prispejú nielen k čistejšej prírode, ale aj k zníženiu uhlíkovej stopy. „Veríme, že Slováci uvítajú možnosť vrátiť plechovky do predajní a dať im tak nový život. Zálohový systém sprístupní možnosť prakticky nekonečnej recyklácie bez dopadu na kvalitu hliníka. A z plechovky tak bude znova môcť byť plechovka,“ vysvetľuje Martin Grygařík. Kým teraz sú najdôležitejšími kolieskami v recyklačnom kolotoči primárne výrobcovia, od januára to bude inak. Spustením nového systému zálohovania na plechovky a PET fľaše sa Slovensko zaradí medzi krajiny, ktoré umožňujú svojim obyvateľom žiť udržateľnejšie. Prazdroj tento systém od začiatku diskusií podporuje prostredníctvom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, ktoré je jedným zo zakladateľov Správcu zálohového systému.

Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Nižšia záťaž pre prírodu

Podpora nového zálohového systému je v súlade s podporou cirkularity obalov, ktorá je pre Prazdroj jednou z kľúčových priorít a zároveň tvorí jeden z pilierov novej stratégie udržateľnosti. Spoločnosť ju napriek kríze ohlásila minulý rok. Dobrým príkladom cirkularity obalov sú tiež vratné fľaše. Tie možno naplniť opakovane a sú tak obalom najviac šetrným k prírode z pohľadu uhlíkovej stopy. Skúsenosti pivovarníkov ukazujú, že vratnú sklenenú fľašu je možné naplniť opakovane, a to až 17-krát. Aby bol ich dopad na prírodu ešte nižší, pivovarníci sa na vratných sklenených fľašiach Pilsner Urquell zbavili hliníkových fólií. Od marca tohto roka značka odstránila hliníkové fólie a plastové nálepky, ktoré nahradila papierovými etiketami. Vďaka tomu, že sú všetky časti sklenenej fľaše úplne recyklovateľné, dochádza k úspore 100 ton odpadu ročne.

Článok vznikol v rámci projektu #EkoSpolu, ktorý prináša Plzeňský Prazdroj Slovensko s cieľom informovať o znižovaní dopadov podnikania na životné prostredie.