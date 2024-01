(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V roku 2024 by Slováci mohli triediť odpad zodpovednejšie a poctivejšie. Mohli by tiež začať s kompostovaním, upratať okolie či nakupovať s rozumom. Poukázala na to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.

Na Slovensku sa v roku 2022 vytvorilo takmer 2,6 milióna ton komunálneho odpadu. Ten sa nedotrieďuje a približne 39 percent odpadu z domácností končí na skládkach. "Trieďme v tomto roku ešte zodpovednejšie a poctivejšie. Aj malé, či do hmotnosti alebo veľkosti, veci sa rátajú – papierik od cukríkov, viečko od jogurtu či uzáver fľaše treba taktiež správne vytriediť," povedala riaditeľka komunikácie Envi-Paku Katarína Kretter.

Pozitívne podľa nej je, že Slováci triedia viac ako kedysi a recyklácia stúpa. Organizácia navrhuje pre tých, ktorí bývajú v dome, založiť kompostér a odpad kompostovať. Ak kompostovať nechcú, môžu využiť zber bioodpadu. V bytovom dome odporúča skúsiť komunitné kompostovanie, ktoré je bežné v zahraničí. Slováci by tiež mohli nakupovať s rozumom. Problémom je textil, ktorý ľudia nakupujú vo veľkých množstvách a potom končí na skládkach. "Povinnosť triediť textil na Slovensku má vstúpiť do platnosti v roku 2025. Bolo by naozaj veľmi fajn, keby sme sa už teraz pred každým nákupom nového textilu zamysleli, či danú vec naozaj potrebujeme," priblížila Kretter.

Doplnila, že lepšou alternatívou je nakupovanie v secondhandoch či posunutie oblečenia, ktoré nám už nesedí. Zároveň povzbudzuje ľudí, aby zdvihli zo zeme voľne pohodený odpad a dali ho do odpadkového koša. "Skúste sa teda pri najbližšej prechádzke popozerať okolo, či tam nie je nejaký odpad a ak náhodou áno, neváhajte ho zdvihnúť a vytriediť tam, kam patrí a určite tu bude krajšie a čistejšie," odporúča.

Pri nákupoch by podľa OZV mali dať ľudia prednosť lokálnym predajcom. Tvrdí, že v prípade jedla sa tak dostanú k zdravším, chutnejším a čerstvejším potravinám, ovociu a zelenine. Kúpou lokálnych potravín a produktov tiež podporia konkrétnych ľudí namiesto veľkých koncernov. Organizácia pokračuje, že v tomto roku by ľudia mohli do svojho okolia priniesť viac zelene. "Nemusíte hneď vysádzať stromové aleje, ale každá zeleň sa počíta - či už to budú kríky, kvety, stromy alebo trávnaté plochy, tie ktoré nie sú skosené na minimum, všetko pomôže," doplnila Kretter. Poslednou radou je šetrenie pitnou vodou, a to napríklad v pri sprchovaní či splachovaní toalety. "Stále sú ľudia, ktorí odpad pred jeho vytriedením umývajú. Nie je to potrebné. Stačí, ak ho zbavíme zvyškov jedla či tekutín a tak ho vytriedime. Pri recyklácii dôjde k jeho vyčisteniu a my zbytočne neplytváme vodou," poznamenala Kretter.