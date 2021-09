Sledujete údaje na obaloch potravín? Ak sa chcete stravovať zdravšie, začnite už pri nákupe

Z medzinárodných štúdií vyplýva, že pri nakupovaní sme často impulzívni a doba, ktorú strávime výberom jednej potraviny, sa rádovo udáva v sekundách. Hlavné slovo má u nás stále cena a chuť. „Zaujímavé pritom je, že až 86 % respondentov v našom prieskume uviedlo, že je pre nich dôležité alebo veľmi dôležité zdravé stravovanie,“ dodáva doc. Ing. Radovan Savov, PhD., prodekan Fakulty ekonomiky a manažmentu, SPU Nitra.

Slováci bojujú s nadváhou

Nadváhou a obezitou trpí na Slovensku viac ako 60 % dospelej populácie v produktívnom veku. „Môžeme hovoriť o pandémii 21. storočia, s ktorou súvisia nielen mnohé chronické preventabilné ochorenia, ale ako nás učí súčasnosť aj akútne infekčné ochorenia,“ hovorí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

Zdroj: Kaufland

Skutočne fungujúcim receptom pre pevné zdravie a štíhlu líniu je podľa odborníkov kombinácia vyváženej stravy, dostatočnej pohybovej aktivity a zníženie sedavosti. „Naša zodpovednosť by sa preto mala začínať už pri výbere a nákupe potravín,“ upozorňuje odborníčka.

Čo ovplyvňuje náš výber potravín?

Práve na nákupné správanie Slovákov sa zameral aj nedávny prieskum, ktorý iniciovala Pro Nutri-Score Aliancia v spolupráci s Laboratóriom spotrebiteľských štúdií na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Respondenti si mali vybrať z troch kategórií produktov, ktoré boli bez nutričného označenia na prednej strane obalu, a následne s označením Nutri-Score. „Vo všetkých kategóriách sa v prípade označenia Nutri-Score na obale správali spotrebitelia zodpovednejšie k svojmu zdraviu a siahali po produktoch s lepšou výživovou hodnotou,“ potvrdzuje doc. Savov.

Zdroj: Kaufland

Nutri-Score nájdete aj v Kauflande

Kaufland používa Nutri-Score ako jeden z prvých predajcov potravín na Slovensku pri produktoch svojich privátnych značiek. „Naše výrobky postupne označujeme Nutri-Score, ktoré sa vo svete osvedčilo ako veľmi prehľadné a ľahko pochopiteľné,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.

„Logo Nutri-Score na prednej strane obalov potravín poskytuje ľahko zrozumiteľné informácie o celkovej výživovej kvalite výrobkov. Spotrebiteľ môže porovnávať výrobky a nasmerovať svoj výber na potraviny s priaznivejšou hodnotou,“ dodáva MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH.

Zdroj: Kaufland

„Potraviny, ktoré sa nachádzajú v zelenej časti spektra, by mali tvoriť podstatnú zložku našej stravy, pri potravinách na opačnom konci by sme si mali dávať pozor, konzumovať ich menej často a všimnúť si podrobnejšie, ktoré zložky obsahujú. Niekde to môže byť viac soli, inde zasa väčšie množstvo napríklad nasýtených mastných kyselín či jednoduchých sacharidov,“ vysvetľuje odborníčka.

