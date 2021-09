Výpravný film Zátopek zožal počas slovenskej premiéry ovácie publika

Film Zátopek zachytáva neuveriteľný príbeh jedného z najväčších atlétov všetkých čias, príbeh muža, ktorý ako doteraz jediný na svete dokázal vyhrať olympijské zlato až v troch vytrvalostných disciplínach, pričom v každej z nich zároveň vytvoril nový olympijský rekord. Snímka však nerozpráva len o športových úspechoch, ale aj o životných prehrách či o osudovej láske manželov Zátopkovcov, ktorých si zahrali Václav Neužil a Martha Issová. Okrem českých a slovenských hercov vo filme účinkuje aj Austrálčan James Frecheville, ktorý v ňom stvárnil austrálskeho olympionika Rona Clarka. Ten bol veľkým obdivovateľom Emila Zátopka. Sympatický herec, ktorý si zahral napríklad v 6. sérii celosvetovo úspešného seriálu Peaky Blinders, poctil svojou návštevou aj slovenských divákov práve počas slávnostnej premiéry v Bratislave.

„Mojou snahou bolo udržať si k osobnosti Emila Zátopka neutrálny vzťah, čo je veľmi ťažké. Ako som povedal, mal som pocit, že je to niekto, koho poznám. Snažili sme sa ho ukázať ako v jeho najslávnejších chvíľach, tak aj v okamihoch, kedy napríklad ľudsky zlyhával. Najjednoduchšia cesta je v tomto prípade úprimnosť. Urobiť to s najlepším vlastným vedomím a vašou predstavou, ako sa situácie odohrali,“ hovorí režisér David Ondříček. Film svojou úprimnosťou divákov vťahuje do deja a osobne sa ich dotýka. Počas slovenskej premiéry sa stretol len s pozitívnymi ohlasmi.

Uvedenie filmu do slovenských kín pozitívne hodnotí aj slovenský producent filmu Maroš Hečko zo spoločnosti Azyl Production: „Film sa na Slovensku teší veľkému záujmu. Keď som pred sálami čakal na kamarátov, videl som vychádzať ľudí so slzami v očiach. Mnohí ma spontánne objali. Jedna známa mi povedala, že má chuť si ísť zabehať. To som ešte pri česko-slovenskom filme nezažil, že by sa podarilo až tak rozcítiť ľudí. Je to emotívny a inšpiratívny film. Zasiahne svojím humánnym posolstvom a nádejou, ktorú na konci divákovi ponúkne.“

Film zožal počas slovenskej premiéry u divákov skutočne veľký úspech. Zátopka si v kinách nenechali ujsť ani naše známe osobnosti, ktoré v rozhovoroch s filmovou delegáciou nešetrili chválou. Premiéry sa, okrem iných, zúčastnili športovci Danka Barteková, Matej Tóth, Samo Baláž a Ján Volko, prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, herečky Božidara Turzonovová, Jana Kovalčíková, Silvia Šuvadová a herci Lukáš Frlajs či Peter Kočiš, ktorý si vo filme zahral jednu z vedľajších úloh, a tiež moderátorky RTVS Iveta Malachovská a Karin Majtánová. Snímku Zátopek si na veľkom plátne prišiel pozrieť aj legendárny boxer Ján Zachara, ktorý získal pre Česko-Slovensko zlato na olympijských hrách v Helsinkách v roku 1952. Táto olympiáda predstavovala najväčší životný úspech aj pre Emila Zátopka, ktorý si v hlavnom meste Fínska vybojoval tri zlaté medaily. Dnes 93-ročný bývalý športovec Ján Zachara tiež poctil svojou prítomnosťou novinárov na tlačovej konferencii k filmu, kde si zaspomínal na časy svojej najväčšej slávy.

Príbeh chlapca z moravy, ktorý inšpiruje dodnes

Dej filmu sa začína v pohnutom roku 1968, keď sa austrálsky rekordér Ron Clarke po premárnenej šanci na olympijskú medailu rozhodne vydať do Prahy za fenomenálnym bežcom Emilom Zátopkom, ktorého bezhranične obdivuje. Príbehová línia rozhovoru medzi Ronom Clarkom a Emilom Zátopkom nás retrospektívne vracia ku kľúčovým momentom Zátopkovho športového i súkromného života. Zátopek je fascinujúcim príbehom o prerode neduživého chlapca z Moravy na jedného z najvýznamnejších športovcov histórie. Je však tiež príbehom osudového stretnutia a celoživotnej lásky dvoch ľudí, ktorú nedokázali zlomiť ani športové či životné prehry.

Výnimočná osobnosť Emila Zátopka a jeho nadčasový odkaz dodnes inšpiruje športovcov na celom svete. Svoj obdiv mu vzdali aj úspešní slovenskí olympionici. „Neskutočný príbeh, ako sa z obyčajného robotníka vďaka náhode stala bežecká hviezda nevídaných rozmerov. Multitalent na všetky možné vzdialenosti, aký sa už odvtedy nenarodil. Veľmi ma oslovilo, že sa nebojácne postavil na štart maratónu na olympijských hrách aj napriek tomu, že ho nikdy predtým nebežal, a dokázal zvíťaziť vďaka dobre mienenej rade súpera. (Smiech.) Je, žiaľ, smutné, ako s ním naša krajina po úspechu naložila a aké problémy napriek svojim športovým triumfom v bežnom živote mal. Myslím si, že môže byť inšpiráciou pre ľudí nielen dnes, ale aj v ďalších storočiach,“ povedala o Zátopkovi zlatá medailistka z Tokia Zuzana Rehák-Štefečeková.

„Nesmrteľné športové výkony pána Zátopka sú pre nás dodnes obrovskou inšpiráciou a motiváciou na to, aby sme sa aj my mladí snažili napodobniť jeho víťazstvá,“ zložil mu poklonu strieborný medailista z LOH v Tokiu Jakub Grigar. Športová legenda získala uznanie aj od držiteľa bronzovej medaily, kanoistu Samuela Baláža: „Emil Zátopek síce nebol mojou primárnou inšpiráciou stať sa športovcom, ale po čerstvých skúsenostiach z olympiády musím uznať, že je to výnimočná športová osobnosť a je skutočne obdivuhodné, čo v rámci športu dosiahol.“

Hoci sa dej filmu odohráva v období od konca 40. rokov do konca 60. rokov minulého storočia, režisér David Ondříček verí, že dokáže osloviť aj mladú generáciu: „Dúfam, že si Zátopka nájdu aj mladí diváci. Ten film nie je náučný, nemusíte sa báť zaťaženosti príbehu. Ja verím, že sa mladí nechajú očariť Zátopkovou až ,forrestovskogumpovskou‘ osobnosťou a že ich jeho životný príbeh nadchne rovnako ako nás, ktorí sme film natáčali.“

O prínose príbehu Emila Zátopka pre mladú generáciu hovorí aj Danka Barteková, športová strelkyňa a členka Medzinárodného olympijského výboru: „Emil Zátopek je pre mňa fenoménom česko-slovenského športu, osobnosťou, aká sa narodí zriedkavo. V športe toho dokázal nesmierne veľa – vďaka svojmu talentu, no najmä vďaka tvrdej práci, disciplíne, kreatívnemu prístupu a radosti z pohybu. Nielenže bol famóznym športovcom, ale podľa všetkého i skromným a priateľským človekom a ja ho považujem za vzor pre každého, nielen pre tých, ktorí si už niekedy obuli bežecké topánky. Podľa môjho názoru by sa tento film mal premietať motivačne deťom v školách.“

Výzva pre štáb aj pre hercov

Film vznikal dlhých 14 rokov a stal sa jedným z najdrahších projektov v dejinách českej a slovenskej kinematografie. Nechýbajú v ňom davové scény, autentické kostýmy ani náročné špeciálne efekty. Na účely natáčania dokonca nanovo postavili repliky olympijských štadiónov v Londýne a Helsinkách, ktoré už dnes neexistujú. A výsledok je naozaj epický.

Emila Zátopka v snímke stvárnil herec Václav Neužil, ktorý sa na túto rolu pripravoval päť rokov, absolvoval náročný bežecký tréning, schudol osem kíl a vďaka šikovným rukám maskérok sa zmenil na nepoznanie. Neužil si pre úlohu Zátopka musel nechať ostrihať plešinu. Uši mal zase počas natáčania odzadu podopreté špeciálnymi úchytmi, aby mu mierne odstávali.

S bežeckou prípravou hercovi pomáhal český reprezentačný tréner Jan Pernica. „Pripravil ma tak, že som bol schopný natáčať bežecké úseky filmu opakovane celý deň. Je to vlastne taký intervalový tréning, ktorý, mimochodom, ako vôbec prvý bežec začal aplikovať práve Emil Zátopek. Behal veľmi rýchlo, často úplne naplno dvestometrové alebo štyristometrové úseky a tie striedal s jemným poklusom. Toto opakoval napríklad až 40-krát a to celé aj dva- či trikrát denne. Neskutočne si tak posunul hranicu bolesti v svaloch. Ja som bol nakoniec schopný bežať 200 až 400 m v jeho tempe, dať si pauzu a bežať znova,“ priblížil tréningové metódy Václav Neužil. Okrem behu si tiež musel osvojiť typické Zátopkove pohyby a dobový štýl reči vrátane moravského dialektu, ktorý bol pre slávneho atléta typický. Pri tom mu údajne pomohli videá na youtube, na ktorých Emil Zátopek rozpráva alebo spieva, ako aj nahrávka rozhovoru so Zátopkom z Českého rozhlasu, ktorú si dva roky púšťal v aute.

Náročný a intenzívny tréning absolvoval aj James Frecheville, keď počas šiestich týždňov schudol neuveriteľných 15 kilogramov. „O možnosti hrať Clarka som sa dozvedel na začiatku roku 2019, ale po zvyšok roka som túto myšlienku odsunul do úzadia. Keď potom prišiel telefonát, že ideme na to, mal som za sebou krásne leto plné jedla, vína a zábavy. Povedzme, že ma to trochu zaskočilo. Mal som na prípravu šesť týždňov, takže som rýchlo prešiel na agresívny, ale kontrolovaný pôst,“ spomína herec.

Pred natáčaním si musela prejsť náročným tréningovým procesom aj Martha Issová, aby slávnu oštepárku Danu Zátopkovú stvárnila čo najrealistickejšie. „Nie je dôležité ani tak to, ako ďaleko dohodím, ale skôr to, aby technika hodu bola uveriteľná,“ uviedla Martha. S prípravou jej pomáhal oštepársky kouč Rudolf Černý, ako aj olympijská víťazka Barbora Špotáková.

Príbeh nielen o športe, ale aj o láske

Vo filme hrá dôležitú úlohu vzťah Emila Zátopka s jeho manželkou Danou, ktorá bola tiež vrcholovou športovkyňou a súťažila v hode oštepom. Ich cesty sa skrížili práve počas reprezentácie na olympiáde v Londýne v roku 1948. Ich manželstvo bolo založené na silných citoch, na druhej strane sa však nieslo aj v znamení stretu dvoch silných individualít, ktoré si svoje sny a túžby presadzovali niekedy na úkor toho druhého. Danu Zátopkovú vo filme stvárňuje herečka Martha Issová, ktorá mala možnosť sa s legendárnou olympioničkou aj osobne stretnúť. „Mala som strašnú trému, triasol sa mi hlas a potila ruka. Dana si ma úkosom prezrela, trochu zhovievavo sa zasmiala a povedala mi: No dievča, hlavne musíš dávať pozor, aby si pri tom hode nevyzerala ako zlomená ľalia,“ spomína herečka na stretnutie. Dana Zátopková mala spočiatku pochybnosti o pripravovanom filme, ale po ukážke prvých záberov svoj názor zmenila a vznik snímky podporila. „Keď som jej pustila zábery Vaška Neužila, ktorý ako Emil beží preteky na olympiáde v Helsinkách, bola skutočne dojatá. Od tej chvíle nás veľmi podporovala a fandila nám. Dúfam a verím, že by z toho filmu mala radosť,“ dodáva Martha Issová. Dana Zátopková sa premiéry filmu Zátopek nedožila, zomrela v roku 2020.

Úspešný od začiatku

Film Zátopek zatiaľ žne úspechy všade, kde sa objaví. Na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary, ktorý slávnostne otváral, si vyslúžil búrlivý potlesk a nadšené recenzie odbornej verejnosti. Z festivalu si tiež odniesol Divácku cenu denníka Právo a ocenenie Modrá kocka pre Václava Neužila za mimoriadny umelecký výkon pri stvárnení Emila Zátopka. V Českej republike si snímku počas premiérového víkendu pozrelo viac ako 100 000 divákov.

Jeden z najočakávanejších filmov tohto roka si budú môcť slovenskí diváci pozrieť v kinách od 9. septembra.

