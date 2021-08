Robo Opatovský a For You vystúpia 11. augusta v Trnave

Rodné mesto slovenského speváka, skladateľa a gitaristu Roba Opatovského, Trnava, si už o pár dní (11. augusta 2021) užije zaujímavý koncert. Po úspechu acapella remixu skladby Je nad slnko jasné s formáciou For You sa hudobníci dohodli, že bude základom ich spoločného vystúpenia vo Dvore Domu hudby M. Sch. Trnavského.

Robo Opatovský – Keď muž miluje ženu

Trnavský koncert Roba Opatovského a formácie For You otvorí hudobný hosť Duo Live Guitars samostatným blokom skladieb zo 60. a 70. rokov, pričom do ich repertoáru patria skladby Boba Dylana, Beatles a ďalších. Toto duo tvoria Jozef „Laci“ Pagáč a Pavel Opatovský, otec Roba Opatovského.

Robo Opatovský & For You - Je nad slnko jasné

Hlavný program koncertu bude tvoriť spoločný program oboch headlinerov. „Pripravili sme si pre vás slovenské a svetové hity. Určite nevynecháme skladby ako Nenahraditeľná, Seňorita, Lady Carneval, You Raise Me a ďalšie,“ prezradil Andrej Mann z For You. „Samozrejme, spoločne zaspievame našu aktuálnu skladbu Je nad slnko jasné,“ povedal R. Opatovský. Jeho fanúšikov určite potešia aj hity Keď muž miluje ženu, Modlím sa hudbou, Tancuj i staršie skladby ako Natália, Bolo to tak dávno a mnohé ďalšie.

For You – Tieň

„Príďte si vychutnať výnimočné spojenie Roba Opatovského a vokálnej skupiny For You. Dobre sa zabavíte nielen pri Robových piesňach, ale aj pri počúvaní svetových hitov v podaní hlasov speváčok a spevákov z For You úplne bez hudobných nástrojov,“ pozývajú na koncert For You. „Súčasťou koncertu je viacero hudobných prekvapení, ktoré verím, že potešia divákov,“ povedal R. Opatovský a dodal: „Rodáci moji, veľmi sa na vás ja aj môj otec Paľko tešíme. Koncerty v mojom rodnom meste sú vždy úžasné a majú príjemnú, domácu, rodinnú atmosféru. Ak si nájdete čas, určite sa spolu dobre zabavíme!“

Robo Opatovský, For You (Katalin Lantos Borbély, Nika Barľáková, Milan Masiarik, Emil "Esso" Smoliga, Andrej Mann) a ich hostia Duo Live Guitars (Pavel Opatovský, Jozef „Laci“ Pagáč“) vystúpia v stredu 11. augusta 2021 o 19:00 vo Dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Vstupenky sú v predaji v sieti PREDPREDAJ.SK.

Zdroj: Predpredaj.sk

Informácia pre návštevníkov

V súlade s platnou vyhláškou ÚVZ č. 233 zo dňa 23.7.2021 sa na koncerte v Trnave nebude požadovať od návštevníkov preukázanie sa o očkovaní alebo o negatívnom teste. Povinnosťou každého účastníka koncertu je poskytnúť kontaktné údaje pre prípad, že sa na danom podujatí vyskytne epidemiologický problém a dodržať všetky platné hygienické a všeobecné podmienky.

