Viete, kde rastie pivo na stromoch? Zájdite si do Republiky piva!

Určite poznáte legendu o krajine, kde pečené holuby padajú z neba. Ale vedeli ste, že existuje aj krajina, kde pivo rastie na stromoch? Vďaka tomu, že Slovensko je naozaj malé, máte do nej blízko, či už ste z Košíc, Popradu, Veľkého Krtíša alebo Námestova či Skalice. No skôr, než sa do nej pozrieme, nazrime k susedom do Českých Budějovíc.

Práve tam je totiž jediný český národný podnik a zároveň český národný pivovar Budějovický Budvar so svojim ležiakom, ktorý vyváža do 76 krajín sveta. A tak si napríklad aj Afričania môžu pochutnať na chladenej legende, vyrábanej na jedinom mieste na Zemi a výlučne z lokálnych surovín. Keď sa spojí mäkká voda z artézskych studní priamo spod pivovaru s celými hlávkami žateckého chmeľu a jačmenným sladom z Hané na Morave a pridá sa dostatok času na oddych, z ležiackych tankov dozrejú také zlatisté poklady ako Budweiser Budvar Original – svetlý ležiak, Budvar 33 – horký ležiak, Budvar Tmavý – tmavý ležiak, Budvar Výčepní – „light desiatka“, Budvar Nealko a Budvar Reserve - exkluzívny 200 dní odležaný svetlý ležiak.

Na to, aby ste našli krajinu, kde pivo rastie na stromoch, nemusíte ísť do Budějovíc. Republika piva vás dobre vychladeným Budvarom privíta u nás na Slovensku:

v Bratislave na Dulovom námestí .

Od štvrtka 12.augusta od 16:00 hod až do nedele, 15. augusta do 16:00.

Pivo, ktoré rastie na stromoch, nie je zďaleka jediné prekvapenie . Pri dobrom Budvare sa dobre zabavíte, niečo sa dozviete a môžete aj niečo vyhrať.

Viac informácií nájdete na FB Budweiser Budvar Slovensko alebo IG Budvarsk a pridajte sa aj na FB event Vychutnaj si Budvar v Republike piva .

