Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je v dobe pandémie ešte rizikovejšia

Po vyše ročnom trvaní pandémie koronavírusu sa situácia na trhu s ojazdenými vozidlami zhoršila, na trhu pribúdajú autá so stočenými kilometrami, z kriminálnej činnosti alebo vozidlá v zlom technickom stave či v exekúcii.

Pandémia koronavírusu spôsobila to, že sa veľa ľudí dostalo do existenčných problémov a medzi nimi sa nájdu aj takí, ktorí za vidinou vysokého zárobku predávajú automobily, ktoré väčšinou nie sú v takom stave, v akom uvádzajú, napríklad v inzeráte. Na internete počas doby pandémie koronavírusu pribudlo niekoľko stoviek inzerátov od malých alebo súkromných predajcov. Kúpa auta takpovediac na ulici od súkromnej osoby cez inzerát, ktorý je často iba zásterkou a v skutočnosti za ním stojí podvodník alebo malý autobazár, je najrizikovejším spôsobom zaobstarania si ojazdeného vozidla.

Pri kúpe cez inzerát od súkromníka či od malého autobazáru sa vám ľahko môže stať, že si zaobstaráte napríklad automobil pochádzajúci z kriminálnej činnosti, keďže medzi predajcami je aj veľa podvodníkov pracujúcich pre medzinárodné gangy zlodejov áut. Políciu ale nemusí zaujímať, že ste o tejto skutočnosti nevedeli a takéto vozidlo okamžite zabaví. Mnohým motoristom auto policajti zabavia až v zahraničí, napríklad pri ceste na dovolenku. Podvedení a nešťastní ľudia potom môžu stráviť aj niekoľko dní v policajnej cele. „Z dlhoročných skúseností viem, že lepšou cestou je kúpa automobilu v „kamennom“ autobazáre, ktorý triky podvodníkov už veľmi dobre pozná a vozidlá od nich nevykúpi. Profesionálni predajcovia, teda veľké autobazáre, vynakladajú na preverovanie vozidiel množstvo prostriedkov a majú dostatok skúseného personálu. Preverenie na možné odcudzenie a preskúmanie pravosti VIN kódu vozidla patria medzi ich základné kontrolné činnosti, ktoré samozrejme na ulici, v strese a bez potrebného vybavenia, neurobíte,“ upozorňuje Ján Petrus, predseda Združenia SOVA, spolku na ochranu vlastníkov automobilov.

Veľmi častým typom podvodov je aj predaj vozidiel so stočenými kilometrami alebo napríklad vytopených áut po povodniach z dovozu. Desiatky drobných dovozcov, ktorých import lacných „západných“ áut donedávna ešte slušne živil, sa teraz skôr snažia prežiť. Už nemôžu konkurovať cenou alebo kvalitou a preto sa uchyľujú čím ďalej tým viac k rôznym trikom a podvodom. Snažia sa vylepšiť hodnotu vozidla viacerými nelegálnymi spôsobmi, ako je pretáčanie tachometrov, falšovanie roku výroby v technickom preukaze alebo predaj áut po ťažkých haváriách.

Ďalším typom podvodu je predaj vozidla, ktoré sa nachádza v exekúcii. Najčastejšie sa takéto autá snažia podvodníci predať hneď vtedy, keď je na ich majetok , teda aj na auto, uvalená exekúcia. Keďže na Slovensku neexistuje žiadna centrálna evidencia exekúcií, ste bezradní. V praxi to znamená, že ak by ste chceli zistiť skutočný pôvod auta, museli by ste obvolať všetkých exekútorov na Slovensku. Najčastejšie a najlepšie sa takéto autá predávajú cez malý autobazár, internet alebo inzerát. Najšikovnejším trikom je pritom nízka cena. Vymáhateľnosť takejto pohľadávky je takmer nulová.

Na e-mail Združenia SOVA info@zdruzenie-sova.sk, ktoré dlhodobo a aktívne bojuje proti podvodom s ojazdenými automobilmi a pomáha ľuďom, ktorí sa stávajú obeťami trikov nepoctivých bazárov alebo individuálnych predajcov, pribúdajú sťažnosti na nákup vozidiel práve od malých autobazárov alebo jednotlivcov. „Dobrý deň, po kúpe auta som sa dozvedel, že sú naň vypísané 3 exekúcie. Bývalý majiteľ po prepise vozidla mi potvrdil, že to bude splácať, ale nemôžem mu veriť. Peniaze mi už vrátiť nechcel. Neviem, čo mám robiť,“ píše v e-maile oklamaný muž Tibor R.

V ďalšej z niekoľkých desiatok sťažností, ktorá prišla na e-mail Združenia SOVA ide o podvod predaja kradnutého vozidla. „Podarilo sa mi kúpiť kradnuté auto, ktoré má však originál nemecký TP so sfalšovanými údajmi. Nič teda nenasvedčovalo tomu, že predajca nebol vlastníkom vozidla (videl som občiansky preukaz a údaje sa zhodovali s údajmi v TP). Ďakujem za pomoc,“ píše odosielateľ e-mailu Ján V.

„Jednoznačne odporúčam nákup ojazdených automobilov vo veľkom autobazáre, ktorý je priamym majiteľom vozidiel. Vždy kupujte vozidlo jedine na základe podpísanej zmluvy. Ak si auto kúpite v autobazáre, podmienky vrátenia peňazí si poistíte práve v zmluve. Spoločnosť by v tomto prípade na seba zobrala kompletne celé riziko a zákazníkovi by vrátila celú zaplatenú sumu,“ informuje Ján Petrus, predseda Združenia SOVA.

- reklamná správa -