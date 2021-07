Čo s deťmi tento víkend? Doprajte im rozprávkový program na košickom Festivale Anička

Už sa na vás tešia Máša a Medveď so svojím hudobno-tanečným vystúpením, po predstavení budú môcť deti nahliadnuť do Medveďovho domčeka. Divadelné predstavenia pre vás pripravili Divadlo Babadlo a Divadlo Cililing. Všetkých určite zabavia Tom a Elo, Stano Mečiar, choduliari, maskoti, kúzelník, westernové akčné divadlo, skákacie hrady a skupina Liberty of Mind.

Zdroj: Festival Anička

Pripravený je aj pestrý animačný program: maľovanie na tvár, tvorivé dielne, súťaže pre najmenších.

Sprievodný program: Martinus, On-line výzva, Foto-point, po stopách histórie s Východoslovenským múzeom.

Cena vstupného 8 €, dieťa do 1. roku vstup zadarmo.

Viac informácií na www.arealanicka.sk

Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

