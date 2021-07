Turné slovenských hudobných legiend pokračuje aj v auguste!

2 hrady a 9 amfiteátrov aj takto vyzerala prvá – júlová časť veľkého spoločného turné slovenských hudobných legiend pod názvom „Legendy Open Air Tour 2021“. A práve Spišský hrad a jeho koncertná atmosféra zanechala najväčšiu stopu v spomienkach Beáty Dubasovej, Vaša Patejdla, Pavla Hammela, či Janka Lehotského, ktorý dokonca priznal, že to bola jeho úplne prvá návšteva tejto dominanty Spiša: “Nikdy v živote som tam nebol – až teraz vďaka nášmu spoločnému koncertu! Ale musím priznať, že všetky naše koncertné miesta boli krásne, lebo som tu s kolegami, s ktorými máme spoločný jasný zámer – urobiť ľudí šťastnými...Či sa to podarilo – to už musia zhodnotiť oni...“

Vašo Patejdl sa veľmi teší opäť po rokoch na amfiteáter vo Východnej: „Už pred rokmi sme tam hrali s Elánom a bola to neopakovateľná atmosféra – týmto by som rád pozval všetkých fanúšikov, ale nielen do Východnej – tešíme sa na všetky koncerty a naše stretnutia v auguste!“

Legendárne hity ako Dievča z reklamy, Učiteľka tanca, Sklíčka, Nepriznaná, Sme také aké sme, ZRPŠ, Veľký sen mora, Ak nie si moja, Vráť mi tie hviezdy, Mopedová, Dievčatá, Úsmev či Medulienka si tentoraz môžete vychutnať 5.8. v amfiteátri Hlohovec, 6.8. v Kaštieli v Malackách, 9.8. vo Františkánskej záhrade v Skalici, 10.8. v amfiteátri v Zlatých Moravciach, 16.8. v amfiteátri vo Východnej, 17.8. v amfiteátri v Banskej Štiavnici a 18.8. v amfiteátri v Detve.

LEGENDY OPEN AIR TOUR 2021 - Zoznam koncertov :

5.8.2021 Hlohovec – Amfiteáter 19:00

6.8.2021 Malacky – Kaštieľ 19:00

9.8.2021 Skalica – Františkánska záhrada 19:00

10.8.2021 Zlaté Moravce – amfiteáter 19:00

16.8.2021 Východná – Amfiteáter 19:00

17.8.2021 Banská Štiavnica – Amfiteáter 19:00

18.8.2021 Detva – Amfiteáter 19:00

