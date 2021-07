3 jednoduché kroky k ekologickému bývaniu

Čoraz viac prihliadame na to, čo jeme alebo čo si obliekame. Pred vodou v plastovej fľaši uprednostňujeme vodu z vodovodu alebo používame vlastné tašky pri nákupoch. Téma ekologickej úspory a trvalej udržateľnosti však neobišla, pochopiteľne, ani oblasť bývania.

V prípade, že aktuálne riešite nové bývanie, je žiadúce a odporúčané, aby ste postupovali v troch jednoduchých krokoch. Ak pôjdete podľa nich, úsporu pocíti nielen príroda, ale hlavne aj vaša peňaženka.

KROK 1: Vyberte si energeticky úspornú nehnuteľnosť

V podstate je jedno, či staviate nový dom alebo kupujete byt. V oboch prípadoch je dôležité brať do úvahy faktor, ktorý hovorí o energetickej triede danej nehnuteľnosti. Pri stavbe novej budovy je dokonca od 1.1.2021 zákonnou povinnosťou, aby bola zaradená do energetickej triedy A0. To znamená, že každý nový dom je už projektovaný a postavený s vysokou energetickou hospodárnosťou. Projektant preto volí dostatočne efektívnu tepelnú ochranu a navrhuje také riešenia pre okná, vykurovanie a ohrev vody, ktoré čo najviac využívajú energiu získanú z obnoviteľných zdrojov. Cieľom je dosiahnuť vysoké ekologické, ale v konečnom dôsledku aj ekonomické úspory pre budúcich obyvateľov.

No aj pri starších budovách a bytoch je dobré pozerať na ich energetickú efektívnosť a prípadne prijať také opatrenia, ktoré budú mať pozitívny dopad na životné prostredie.

KROK 2: Pýtajte si hypotéku s výhodným úrokom a ďalšími benefitmi

Nejedna banka prišla za posledný rok s rôznymi benefitmi, ktoré zvýhodňujú tých, čo myslia ekologicky. Zdá sa, že je to nezvratný trend a mnohí odborníci hovoria, že dostupnosť investičných možností pre „ne-zelené“ projekty bude čoraz menej. A to sa netýka len investícií určených pre veľké spoločnosti, ale práve naopak, čoraz viac sa to dotýka aj nás, bežných ľudí.

Aktuálne, v čase leta a uvoľnenia po ťažkej druhej vlne pandémie, motivuje napríklad Tatra banka k financovaniu kúpy či prestavby výhodnejšou úrokovou sadzbou, zvýhodneným poplatkom za úver a ďalšími benefitmi. Základom je predložiť k žiadosti o hypotekárny úver Energetický certifikát A0 alebo A1 a úsporu pocíti aj váš rodinný rozpočet minimálne na najbližšie tri roky, čo nie je málo hlavne pre mladé rodiny.

KROK 3: Pri zariaďovaní interiéru siahnite čo najviac po udržateľných materiáloch a veciach

Pri nábytku alebo doplnkoch častejšie zabúdame na rozmer udržateľnosti. Preto, keď už riešite ekologickejšie bývanie a zároveň čerpáte úspornejšiu hypotéku, myslite v treťom kroku aj na to, čím sa doma obklopíte alebo čo bude s nábytkom, ktorý vám o desať či pätnásť rokov doslúži.

Nábytok z udržateľných materiálov a úsporná biela i čierna technika sú ideálnou cestou, ako predchádzať ďalšiemu zbytočnému zaťažovaniu planéty. Ruku na srdce, skutočne chcete svojim deťom raz zanechať dom či byt plný materiálov, ktoré sa nedajú recyklovať? Samozrejme, rýchlo bývať je dôležité, avšak aj na novú sedačku či nový luster viete chvíľu počkať a kúpu zvážiť aj z ekologického hľadiska.

