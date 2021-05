Jedinečná expozícia elektromobility vám umožní zažiť ju na vlastnej koži

Elektromobilita je pre väčšinu ľudí ešte neznáma a ťažko uchopiteľná vec. Informácie o nej sa rôznia, pohľadov na ňu je niekoľko a nájsť odpovede na všetky typy otázok môže zabrať veľa času. Preto sa slovenskí zástupcovia automobiliek Volkswagen, Audi a Porsche spolu s Volkswagen Finančné služby rozhodli vytvoriť jedinečnú expozíciu pre verejnosť, ktorá by spájala úplne všetko spojené s elektromobilitou – od automobilov spomínaných značiek, cez rôzne nabíjacie stanice až po možnosti čerpania zelenej elektrickej energie vďaka partnerovi ZSE Drive. A to zďaleka nie je všetko.

V Mooncity sa organizujú rôzne workshopy, môžete sa tu stretnúť s odborníkmi a opýtať sa ich na čokoľvek, čo vás zaujíma. K dispozícii je aj jedinečná interaktívna tabuľa s QR kódmi, ktorá vás prevedie celým procesom od zváženia, výberu, nákupu elektromobilu, cez jeho nabíjanie až po výber nabíjačky. Dozviete sa informácie o servise a záruke elektromobilov, ale aj to, ako si doma zriadiť tzv. wallbox, teda domácu nabíjačku.

Zdroj: Mooncity e-mobility store

Elektromobil na mesiac

Mooncity e-mobility store sa nachádza v bratislavskom Auparku. Nie je to náhoda, pretože práve tam je situovaný zatiaľ najväčší nabíjací hub pre elektromobily, vybavený tými najvýkonnejšími nabíjacími stanicami od ZSE. Práve vďaka nim sú pre záujemcov k dispozícii aj testovacie jazdy na elektromobiloch od Volkswagenu a Audi. Elektromobily nájdete aj v samotnom e-mobility store. Volkswagen tam má pre vás pripravený model ID.3 a čerstvé Svetové auto roka, model ID.4, pričom časom sa budú modely obmieňať a v pláne je aj ukázať verejnosti nový, najvýkonnejší a najšportovejší model z rodiny ID. – novinku ID.4 GTX.

Elektromobil môžete dokonca aj vyhrať – na mesiac spolu s energiou od ZSE. Stačí sa prihlásiť na odber newslettera e-mobility.sk. Nie je nič lepšie, než si elektromobilitu vyskúšať na vlastnej koži.

Zdroj: Mooncity e-mobility store

Z každej strany

Expozícia v Auparku, ktorá má rozlohu 410 m ­ 2, neslúži iba pre zákazníkov, ktorí si chcú kúpiť elektromobil. Informácie tu nájdu aj developeri, ktorí majú záujem o inštaláciu nabíjačiek do novopostavených budov, samosprávy, ktoré chcú vybudovať nové nabíjacie miesta, ale aj fanúšikovia, ktorých elektromobilita skrátka baví.

Popri samotných elektromobiloch sú v Mooncity e-mobility store aj obchody s reklamnými predmetmi organizujúcich značiek, značkové príslušenstvo k elektromobilom, ale aj interaktívna fotostena či detský kútik.

Zdroj: Mooncity e-mobility store

Mooncity e-mobility store nájdete na prízemí v centrálnej zóne nákupného centra Aupark v Bratislave. Výstava bude otvorená denne od 10. do 21. hodiny, 7 dní v týždni a bude trvať 6 mesiacov – od 6.5. do 6.11. 2021. V prípade uzatvorenia obchodov pre prípadné protipandemické opatrenia sa bude jeho trvanie posúvať o čas, kedy by musel byť projekt zatvorený.

Viac informácií nájdete na stránke www.volkswagenblog.sk.

