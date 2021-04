Prežite oscarovú noc s Niké!

Minulý rok bol aj napriek vypuknutiu pandémie bohatý na tvorbu z oblasti kinematografie. Svedčia o tom viaceré snímky. Medzi nimi dominuje oceňovaný film Nomadland, diskutovaná snímka The Trial of the Chicago 7 alebo dráma The Father. Spoločenské stávky obľubujú aj tipéri Niké, čo potvrdil aj hlavný bookmaker Niké Richard Slušný.

„Spoločenské stávky sú už pevnou súčasťou ponuky Niké. A v ponuke sú preto, lebo tipéri si ich žiadajú, pretože sú to väčšinou veľmi atraktívne podujatia, či už ide o politiku alebo aj o kultúrne a iné spoločenské udalosti.“

Zdroj: Niké

Víťazi sú podľa tipérov jasní

Richard Slušný uviedol, že stávkovanie klientov Niké a ich rozhodovanie sa pre určitý film, herca alebo herečku, môže do veľkej miery súvisieť aj s predošlými filmovými oceneniami, ktoré už prebiehali. „Medzi hercami je najväčší favorit na víťazstvo Chadwick Boseman z filmu Ma Rainey's Black Bottom. Oveľa vyrovnanejšie je to medzi ženami, kde to vidím na súboj medzi Carey Mulligan s kurzom 2.20, Violou Davis, ktorá je na druhom mieste s kurzom 2.85 a výbornou Frances Mcdormand, ktorá účinkovala práve vo filme Nomadland. Zároveň je mojou osobnou favoritkou. A ak by uspela, pri vklade 10 eur by klienti zarobili presne 32 eur,“ prezradil Slušný.

Bohatý výber

Kurzová ponuka Niké je na Oscarov poriadne bohatá. Staviť si môžete nielen na najsledovanejšie kategórie ako film, herec, či režisér, aj na to, kto získa Oskara za najlepší zvuk, masky, či kostýmy. Vyberte si z nadupanej kurzovej ponuky.

Registrujte sa v Niké, lebo byť členom klubu sa naozaj oplatí

Vybrať si stávky na Oscara môžete v ktorejkoľvek pobočke Niké alebo na www.nike.sk. A ak ešte nie ste členom vernostného Nového Klubu Niké, nastal čas to zmeniť. Zaregistrujte sa práve teraz na www.nike.sk a ako bonus dostanete automaticky 20 € zadarmo! To však nie je všetko. Po vložení finančnej čiastky na vaše stávkové konto sa vám navyše spustí Bonus bez limitu. Prejdite šiestimi úrovňami, za ktoré získate ďalších 19 €. Následne sa dostanete do siedmej úrovne, kde je výška vašej odmeny bez limitu a môžete získať koľko chcete počas 14 dní od aktivácie bonusu.

- reklamná správa -