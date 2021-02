Pre Slovensko sú dostupné najkvalitnejšie antigénové testy na trhu: Majú špecificitu 100 %

Slovensko má za sebou dve kolá celoplošného skríningu antigénovými testami. Pri tých, ktoré boli používané, mala postačovať špecificita vyššia ako 99 % a senzitivita viac ako 97 % v porovnaní s PCR testami. Krajine sa však teraz otvárajú nové možnosti. Spoločnosť Siemens Healthineers ponúka pre boj s pandémiou COVID-19 najúčinnejší test na trhu. „Náš antigénový test vďaka 100-percentnej špecificite zabezpečí, že nikto nebude mylne označený ako pozitívny. Vďaka vyššej senzitivite testov tiež eliminujeme počet tých, ktorí sú falošne negatívni a môžu tak ďalej šíriť chorobu. Nový test je spoľahlivejší, rýchly a jednoducho realizovateľný,“ približuje Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.

Zdroj: Siemens Healthineers

Výnimočnosťou testu CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test je okrem najvyššej kvality na trhu aj oveľa vyšší komfort, čo ocenia najmä ohrozené skupiny ako deti či seniori. Testovanie vykonané z výteru z nosohltana, čo predstavuje hĺbku približne 5 – 6 cm, môže byť pre nich spojené so strachom či zvýšeným stresom. Pri nových testoch od Siemens Healthineers postačuje ster z prednej časti nosa, a to z hĺbky len 2 – 4 cm.

Mutácie vírusu test neovplyvnia

Proteínové BLAST analýzy potvrdili, že výkonnosť testu CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test nie je ovplyvnená ani britským ani juhoafrickým variantom vírusu (The B.1.1.7 (UK variant) a B.1.351 (South Africa variant).

Tieto testy sú určené na aplikáciu vyškoleným zdravotníckym personálom a do 15 minút spoľahlivo poskytujú výsledok. Boli už nasadené na testovanie vo viacerých európskych krajinách. Firma má pritom dostatok testov aj pre potreby Slovenska. Testovanie sa ukazuje ako účinná cesta, ako získať potrebné informácie pre odhalenie ohnísk nákazy, ktoré môžu pomôcť zabrániť šíreniu ochorenia.

Zdroj: Siemens Healthineers

Spoločnosť Siemens Healthineers vyrába a ponúka celosvetovo široké spektrum testov pre diagnostiku COVID-19 v rámci rozšírených výrobných kapacít. Výroba veľmi pružne reaguje na vývoj pandemickej situácie a spoločnosť disponuje PCR, antigénovými aj sérologickými testami, ktoré vykazujú v nezávislom porovnaní najvyššie dosiahnuté diagnostické parametre.

„Príkladom najvyššej kvality je nielen náš antigénový test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test, ale aj ďalšie testy. Uviedol by som sérologický test SARS-CoV-2 IgG, ktorý sa vyznačuje vysokou senzitivitou a špecificitou. Poskytuje veľmi dôležité informácie z pohľadu imunity a účinnosti očkovania. My veríme, že kvalita hovorí sama za seba. Mala by byť zároveň aj najvyšším kritériom a prioritou pri výbere a rozhodovaní o používaní testov, ktoré majú vplyv na zdravie a ochranu populácie v našej krajine,“ uzatvára Ing. Peter Znášik, PhD., vedúci divízie Laboratórnej diagnostiky, Siemens Healthineers na Slovensku.