FOKUS očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon pre Slovensko a Česko v segmente dioptrických skiel

FOKUS presvedčil Nikon ako obchodnými výsledkami, tak i kvalitou spracovania, ktorá je pre precízne produkty tejto značky kľúčová. Zákazníci na Slovensku aj v Česku si tak môžu kúpiť okuliarové sklá Nikon exkluzívne v optikách FOKUS. „Väčšina zákazníkov je schopná vymenovať celú škálu značiek okuliarových rámov, ale málokto by si bol schopný́ vybaviť značky dioptrických šošoviek,“ hovorí Žaneta Getsbergerová, produktová riaditeľka spoločnosti FOKUS a dodáva: „Pritom kvalita šošoviek je pre okuliare nosným faktorom. Na svet sa predsa pozeráme práve cez dioptrické šošovky a nie cez rámy.“

Spolupráca oboch značiek začala už máji 2020 na marketingových kampaniach predstavujúcich výhody značkových produktov Nikon slovenským a českým zákazníkom.

„FOKUS s nami zdieľa rovnaký́ záväzok k ľuďom, ktorí nosia okuliare – uspokojiť čo najlepšie ich potrebu lepšie vidieť. Okuliarové šošovky Nikon v sebe nesú jedinečné know-how precíznej optiky, ktorá zaručuje perfektné videnie pre každého. Veríme, že kombináciou kvalitných šošoviek Nikon s vysokou profesionalitou očných špecialistov vo FOKUS, môžeme zmeniť a zlepšiť pocit z nosenia okuliarov slovenských aj českých zákazníkov,“ vysvetľuje motiváciu vstúpiť do exkluzívnej spolupráce Stéphanie Vian, zastupujúca Nikon Europe

Zdroj: Pexels

„Partnerstvo FOKUS – Nikon je ďalším krokom k naplneniu cieľa ktorý sme si dali pri akvizícii a teda sústavne zlepšovať kvalitu produktov a služieb pre zákazníkov a tým urobiť z FOKUSu popredného hráča v regióne strednej Európy. Exkluzívne partnerstvo s Nikon-om je potvrdením synergií a stabilizuje pozíciu FOKUSu ako lídra na slovenskom a českom trhu s očnými optikami,“ komentoval exkluzívne partnerstvo so značkou Nikon Martin Proksa, Head of Private Equity MiddleCap Group.

Akvizícia siete očných optík FOKUS na Slovensku a v Českej republike bola v roku 2019 prvou veľkou transakciou skupiny smerujúcou do vlastného private equity portfólia. FOKUS má aktuálne na Slovensku a v Českej republike 160 pobočiek v 90 mestách.

O značke Nikon

Značka Nikon demonštruje svoju vysokú odbornosť už od svojho založenia pred viac než 100 rokmi. Neustále vyvíja nové zásadné technológie, vďaka ktorým sa snaží mať v oblasti optického priemyslu náskok pred svojou konkurenciou. FOKUS ponúka vo svojich optikách široké portfólio dioptrických šošoviek Nikon – progresívne, multifokálne aj jednoohniskové, ktoré je možné doplniť povrchovou úpravou, zákazník tak získa v jednej šošovke

ako korekciu zraku, tak napríklad aj ochranu očí pred škodlivým UV žiarením alebo pred oslnením. Jednotlivé produktové rady a ďalšie povrchové úpravy sú predstavované na webových stránkach www.fokusoptika.sk/nikon.

Základné informácie o MiddleCap Group S.A.

MiddleCap Group, S.A., je etablovaná investičná a poradenská spoločnosť so sídlom v Luxemburgu a pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji a v Monaku. Skupina vznikla v roku 2018 fúziou spoločnosti MiddleCap Equity Partners, a.s. a Mayfair Assets Ltd. Okrem poskytovania kompletnej škály poradenských služieb v oblasti fúzií a akvizícií a corporate finance, skupina pôsobí ako dlhodobý investor so zameraním na nehnuteľnosti investičné príležitosti v oblasti súkromného kapitálu, start-upov a investovania na kapitálových trhoch.

- reklamná správa -