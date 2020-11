8 TIPOV na darčeky pre rodičov, ktorí tradične nič nechcú

Už si ani nepamätáte, na akom poslednom divadle či koncerte ste boli, však? A práve preto môžu byť vstupenky tým vysnívaným darčekom. Výhodou je tiež fakt, že v súčasnosti sa vám ujdú naozaj dobré miesta. Podujatia sa zvyknú krátko po uvoľnení opatrení celkom vypredať, čomu sa vôbec nečudujeme.

S týmto prehľadom získate cenné informácie o blížiacich sa akciách a pravdepodobne sa vám podarí aj uchmatnúť výborné miesta napríklad na obľúbený muzikál vašej mamy. Pod stromčekom si tak vaši rodičia nájdu viac ako len vec. Darujete zážitok plný emócií.

Muzikál aj írske tance

Legendárny broadwayský muzikál West Side Story nenechá jedno oko suché. Tento príbeh lásky, nenávisti a predsudkov je skutočná klasika. Predstavenia sa budú hrať od januára v 11 mestách po Slovensku. Ceny vstupeniek sa pohybujú od 26 - 58 EUR, podľa toho, aké miesto si zvolíte.

Vo februári Bratislava privíta skupinku tancujúcich Írov Lord Of The Dance. Perfektne zladení a načasovaní tanečníci a tanečníčky zanechajú silnú emóciu a krásne spomienky. Vašich blízkych môžete potešiť týmto dychberúcom predstavením vstupenkami od 59EUR.

Zdroj: XL Promotion

Ak spomenieme ešte jeden muzikál, tak nech je to Voda a krv nad vodou. Odporúčame pre milovníkov skupiny Elán, lepší darček skutočne nenájdete. Netreba váhať, lístky na muzikál býva ťažké zohnať, nakoľko sa každé jedno predstavenie vždy vypredá. V ponuke sú jarné predstavenia a vstupenky sa pohybujú od 30EUR.

Zdroj: Jan Zemiar

Filmová hudba pre náročných

Pre tých najnáročnejších je tu talentovaný huslista Filip Jančík. Mladý umelec sa stal slovenským fenoménom, keď vypredal zatiaľ všetky svoje koncerty. Filip hrá tie najväčšie filmové hity napríklad z Harryho Pottera, Posledného mohykána či Hier o tróny naživo v inštrumentálnej podobe. S týmito vstupenkami uspejete na 100%! Najbližšie koncerty má naplánované na január 2021, ceny vstupeniek od 22,90-79EUR.

Zdroj: Archív Filip Jančík

Spracovaniu filmovej hudby sa venuje aj bravúrny klavirista a spevák Jozef Hollý. Jeho koncerty sú známe fantastickými spojeniami napríklad Mozarta s Edom Sheeranom alebo Beethovena s ACDC. Opäť vhodné pre tých náročnejších alebo pre rodičov obľubujúcich klavírnu hudbu. Na výber máte z 8 májových koncertov. Miesta sú k dispozícii od 21-35EUR.

Zdroj: Facebook.com

Obľúbenci

Ak poznáte mená obľúbených kapiel či spevákov svojich blízkych, tak máte polovicu práce s darčekom za sebou. Druhú polovičku tvorí len výber miesta koncertu.

Z populárnej hudby nás zaujal koncert Adama Ďuricu so Symphonic Big Band Orchestra a zaujímavými hosťami Katkou Knechtovou a Lukášom Adamcom. Naplánované sú dva koncerty (Bratislava a Košice) kde zaznejú výnimočné spracovania piesní aj novinky či nečakané spojenia. Vstupenky sa pohybujú od 18-39EUR.

Veľká udalosť pre fanúšikov Desmodu je naplánovaná na 4.12.2021. Obľúbená kapela oslávi 20 rokov na scéne naozaj veľkolepo, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Lístky sú k dispozícii od 19EUR.

Bonusový TIP:

V máji 2021 zavíta na Slovensko popová legenda 80. rokov Thomas Anders z Modern Talking! Ak si vaši rodičia pohmkávajú You Are My Heart, You Are My Soul, neváhajte a darujte rodičom skvelé miesta. Vstupenky sú k dispozícii od 25-40EUR.

Tak čo, našli ste tip na darček?

- reklamná správa -