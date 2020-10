Ak v poslednom období pozorujete na sebe, že ste viac vyčerpaný, bez nálady, elánu a ste ubolený, zrejme je za tým váš zlý spánok. Ak by sme to mali zdramatizovať, možno je za tým zlé umiestnenie postele.

Názorov na to, ako by mal vyzerať zdravý spánok je hneď niekoľko. Ktovie, ktorý je ten správny. Pre každého iný a tak to má byť. Nech si každý vyberie podľa seba. My sa však dnes zameriame na zdravý spánok podľa feng šuej.

Čo to vlastne to feng šuej je? Oficiálny názov fueng shui vychádza zo staročínskeho umenia. Základom tohto typu umenia bolo nájsť a prepojiť harmóniu a rovnováhu. Feng šuej sa vďaka svojmu pohľadu uplatnilo najmä v architektúre a dizajne.

V prípade, že plánujete zariaďovať alebo rekonštruovať svoju spálňu, nechajte sa inšpirovať zásadami feng šuej. Pýtate sa, čo to má so zdravým spánkom? Nuž potom vedzte, že každý človek má svoju energiu. Nazýva sa čchi a prúdi telom. Táto energia však býva častokrát oslabovaná rôznymi vplyvmi.

Zdroj: mobelix

Feng šuej sa snaží, aby bolo týchto škodiacich elementov čo najmenej. Garantujeme vám, že slovné spojenie zdravý spánok naberie v spálni zariadenej podľa feng šuej úplne iný rozmer. Tie najhlavnejšie a najzásadnejšie body z feng šuej sme pre vás spísali nižšie.

Spálňa podľa feng šuej

Pri zariaďovaní domácností častokrát spálňu odsunieme na druhú koľaj a nevenujeme jej dostatočnú pozornosť. Je to zrejme aj preto, že do spálne si návštevu nevodíme a nemáme teda potrebu pochváliť sa týmto priestorom. Je preto úplne bežné, že nielen v slovenských domácnostiach tvorí spálňu viacero zón, ktoré komunikujú. Medzi nimi je samotná spálňa, pracovňa, čitateľský kútik, kozmetický kútik, kút na žehlenie a odloženie bielizne a tak ďalej. To je obrovská chyba.

Spálňa má slúžiť výhradne na to, na čo je určená. Zrušte v nej všetky tieto ďalšie komunikačné zóny. Stavíme sa, že sa pre ne nájde priestor aj v ostatných častiach bytu. Pokiaľ teda nebývate v garsónke...

Umiestnenie postele

Zdravý spánok rozhodne závisí v prvom rade od kvality postele a samotných matracov. Tu skrátka nie je priestor na diskusiu. Naše spokojné snenie ale môžeme podporiť podľa feng šuej aj umiestnením postele.

Zdroj: mobelix

Tá by sa nemala nachádzať tesne pod oknami. Zároveň by sa posteľ mala nachádzať čo najďalej od dverí avšak s tým, aby ste vy z postele priamo dovideli na tieto dvere. Už teraz dumáte, ako umiestniť tú posteľ vo vašej spálni? Nuž, ani ďalšie pravidlo nebude o nič jednoduchšie. Zdravý spánok podľa feng šuej prinesie aj posteľ, v ktorej nohy nesmerujú priamo na dvere. Prináša to údajne úbytok energie.

Pokiaľ sa to ale vo vašej spálni nedá inak zabezpečiť, nezúfajte. Máme pre vás riešenie. Medzi posteľ a dvere jednoducho umiestnite väčšiu rastlinu alebo paraván, ktorý zabráni úniku energie. Posteľ by sa taktiež nemala nachádzať pod šikmou strechou.

Mimochodom, posteľ podľa feng šuej by mala byť bez úložného priestoru. Tento priestor nezapĺňajte, mal by ostať voľný aby tadiaľ mohol prúdiť vzduch. Ďalším zásadným bodom je, aby bola posteľ z prírodného materiálu. Najideálnejšie sú tým pádom drevené postele.

Feng šuej a drevo

Pri tejto kombinácii platí zaujímavý paradox. Na jednej strane patrí drevo medzi dôležité elementy feng šuej, na druhej strane príliš veľa dreva tiež nie je správnou voľbou. Drevo patrí z pohľadu feng šuej medzi dynamické prvky.

Zdroj: mobelix

Znamená to, že by ste ho v spálni mali rozhodne použiť, avšak nie vo výraznej miere. Drevo môžete použiť v prípade podlahy a jednej masívnej komody. Dajte si záležať na tom, aby táto komoda alebo iný kúsok nábytku do spálne bol z kvalitného dreva.

Zdroj: mobelix

Farebné prevedenie spálne

Pokiaľ ste tipovali čiernu, šedú alebo inú zemitú farbu, tak vás musíme sklamať. Feng šuej odporúča ako hlavnú farbu na stenu do spálne zvoliť bielu, svetlé odtiene ružovej, žltej alebo jemnú marhuľovú. Vyhnúť by ste sa v každom prípade mali tmavým a chladným farbám.

Zdroj: mobelix

Veríme, že vás tento článok zaujal a pri najbližšej renovácii spálne budete myslieť na naše odporúčania. Odmenou vám bude zdravý spánok, ktorý rozhodne oceníte.

Na záver ešte dodávame niekoľko zaujímavostí, ktoré podľa feng šuej tiež podporia zdravý spánok:

Nový vzťah = nová posteľ,

páry by mali mať jeden veľký matrac, nie dva oddelené,

udržujte poriadok v spálni, pri posteli obzvlášť,

do rodičovskej spálne by ste nemali umiestniť fotografie detí, rodiny alebo priateľov.

