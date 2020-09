Špičková neurochirurgia v michalovskej nemocnici

Zverte sa do rúk hlavnému lekárovi špecializovaného neurochirurgického pracoviska Svet zdravia Michalovce, MUDr. Petrovi Bačinskému, MBA.

MUDr. Peter Bačinský od roku 2018 pracuje ako hlavný neurochirurg v Nemocnici Svet zdravia Michalovce. Dlhé roky pôsobil ako zástupca primára a neskôr ako primár Neurochirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Počas svojej praxe absolvoval už viac ako 40 špecializovaných kurzov, kongresov a školení v USA, vo Švajčiarsku, v Spojených arabských emirátoch, Nemecku, Indii, Českej republike a mnoho ďalších. MUDr. Bačinský je zakladateľ a hlavný organizátor pravidelného neurochirurgického kongresu Žilinské neurochirurgické dni, medzinárodný školiteľ miniinvazívnych operačných techník na chrbtici, člen Slovak Neurosurgical Society, člen Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti a pôsobil ako učiteľ biomedicíny na Žilinskej univerzite.

Zdroj: MUDr. Peter Bačinský, MBA

Poviete nám niečo bližšie o svojom pracovisku?

Dostať sa k nám možno cez neurochirurgickú ambulanciu v Michalovciach. Je vstupnou bránou do nemocnice novej generácie s cieľom operácií centrálneho nervového systému a chrbtice. Vyšetrovaní sú pacienti, ktorí pre neúspech konzervatívnej (neoperačnej) liečby vyžadujú operačný zákrok. Predtým, ako pacient príde do našej ambulancie, je potrebné, aby bol riadne liečený neurológom (alebo ortopédom). Ak sa jeho zdravotné problémy aj napriek tomu nezmiernili, tak by mal byť odoslaný od odborníka k nám s výsledkom MR (magnetickej rezonancie), poprípade s výsledkami z CT alebo RTG.

Čo hovoríte na prístrojové vybavenie nemocnice?

Dovolím si povedať, že máme absolútne všetko, čo je potrebné na operáciu chrbtice: a to na všetky typy degeneratívnych ochorení, úrazov a operácií nádorov – nádorov kostí, miechového kanála a miechy. Vybavenie máme naozaj výborné, môžeme sa porovnávať s hociktorým iným pracoviskom. Som nadmieru spokojný, lebo takéto operácie sa nedajú robiť v prípade, že by niečo chýbalo, niečo sa kazilo alebo niečo nefungovalo.

Po operácii je potrebné pacienta aj rehabilitovať. Ako ste spokojný so svojím rehabilitačným tímom?

Popravde som bol prekvapený jeho vysokou odbornosťou. Keď som sa začal rozprávať s dvoma fyzioterapeutmi, s ktorými spolupracujem, o tom, ako cvičiť s pacientom po operácii chrbtice, po krátkom objasnení potrieb z mojej strany vypracovali celý rehabilitačný proces – komplexný systém cvičení. Nič odborné som neriešil a dozvedel som sa veľa iných faktov z oblasti cvičenia chrbtice.

Pokiaľ sú pacienti v nemocnici, tak cvičia pod dohľadom nášho tímu a následne pokračujú v tomto cvičebnom pláne doma.

Ako ľudia vnímajú a definujú bolesť chrbta?

Chrbtom rozumieme časť ľudského tela, ktorá sa začína pod hlavou a končí sa niekde na úrovni, ako sa začínajú sedacie svaly, v skutočnosti krížovou kosťou. Ľudia to vnímajú tak, že ich boli chrbát, a nerozlišujú, či ich bolí kosť, väzivo alebo sval.

Najčastejšou príčinou bolesti chrbtice sú degeneratívne zmeny alebo opotrebovanie chrbtice, prečo je to tak?

Chrbtica sama osebe má kostnú štruktúru, stavce sú na seba naukladané a tieto sú pospájané väzivovým tkanivom, kam zaraďujeme aj medzistavcovú platničku. Degenerácia alebo opotrebovanie postihuje kostné tkanivo, ktoré sa môže meniť, napr. zväčšovať. Závažné je tiež postihnutie väzivovej štruktúry, ktorá je zdrojom častej bolesti, keďže obsahuje nervové zakončenia.

Ako postupovať, ak človeka sekne v krížoch?

Keď je stav veľmi zlý, pacient sa nemôže „ani pohnúť“, je najlepšie zavolať sanitku, keď sú následne podané lieky proti bolesti priamo do svalu. V ťažkých a nelepšiacich sa prípadoch takýchto pacientov hospitalizujeme.

Ak to nie je až také vážne, ako postupovať?

V podstate je to mierne telesné šetrenie, ale to neznamená, že ľudia majú úplne ostať ležať v posteli. Môžu sa pohybovať s tým, že užijú tabletky proti bolesti. Niekedy sa to liečilo bežným acylpyrínom, ktorý bol veľmi účinný, dnes je viac dostupných možností. Stará skúsenosť hovorí, že každá bolesť chrbta sa do 3 týždňov aj sama zmierni.

Dá sa seknutiu vyvarovať?

Najčastejším dôvodom zaseknutia je dlhodobé preťažovanie chrbta. Potom príde moment, často nemusí byť spojený so žiadnou záťažou, keď dôjde k „seknutiu“. Vyvarovať sa tomu dá tak, že sa človek vyhne takým pohybom, ako je napríklad hlboký predklon alebo dvíhanie ťažkých predmetov. Za ťažší predmet považujeme dvíhanú váhu viac ako 5 kg v predklone. Odporúča sa suché teplo. Nemalo by sa to riešiť kúpeľom v horúcej vode. Na druhej strane, ak je chladnejšie, tak pomáha nosenie driekového pásu.

Naše babky nám stále opakovali, aby sme sa nehrbili. Čo znamená pre chrbát človeka, ak chodí vystretý?

Tým vystretím sa cieli na to, že svalstvo aktívne odťahuje stavce od seba, čiže odľahčuje medzistavcové platničky a medzistavcové kĺby. Vystrieť sa v praxi znamená, že ak sa človek oprie o stenu zadkom, pätami a lopatkami, tak za hlavu sa mu zmestí vystretá dlaň. Pri vystretí sa zároveň naťahuje, ako keby chcel byť čím vyšší, pričom vypína hrudník dopredu a brucho sťahuje.

Je pravda, že vplyv na degeneráciu chrbtice má aj pevnosť brušných svalov?

Brušné svalstvo je kľúčové práve pri tomto ochorení. Brušný lis je súčasťou panvového kruhu, kde stavce, chrbticové svalstvo a brušné svalstvo držia človeka vzpriameného.

Vplýva chôdza na vysokých podpätkoch na bolesť chrbtice v neskoršom veku?

Ja to vidím z laického pohľadu tak, že existuje skupina žien, ktoré nosia vysoké podpätky, sú vystreté a chodia, ako má chodiť dáma. Potom máme druhú kategóriu žien, ktoré sú pokrčené v kolenách a v ľahkom predklone. Druhej spomínanej skupine to určite na chrbát neprospieva, no a myslím si, že tá prvá skupina má skôr problém s bolesťami nôh ako chrbta.

Otázka na záver: Aké plány máte na vašom oddelení do budúcna?

Naša vízia v najbližšom období je získať úplnú dôveru pacientov a lekárov z nášho okolia a presvedčiť ich operačnými výsledkami o tom, že lepšie, ako je to na neurochirurgii v Michalovciach, už nie je. Môže to byť iba podobné.

