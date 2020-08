Päťdňový festival Hevhetia ShowCase bude opäť sviatkom džezovej hudby

Už 9. ročník Letného hudobného festivalu z toho 3. ročník Hevhetia ShowCase aj tento rok napriek corona kríze prinesie do košických Kasární/Kulturparku bohatý program. Tentokrát sa festival natiahol až na 5 dní. O jeho prípravách a programe rozprával jeho riaditeľ Ján Sudzina. Festival sa bude konať od stredy 19. augusta a potrvá až do nedele 23. augusta.

Pred troma rokmi sa Letný hudobný festival Hevhetia pokusne transformoval na formát ShowCase. V tomto formáte sa chystá už po tretíkrát, môžeme ju považovať za trvalú?

„Vyzerá to na trvalú zmenu hlavne z toho pohľadu, že je Hevhetia ShowCase viac platforma ako samostatný festival. Má to síce formát showcase, no je to už viac platforma. Síce zatiaľ veľmi neformálna, ale spája rôzne subjekty pôsobiace v oblasti džezovej hudby. Či sú to promotéri, vydávatelia, organizátori festivalov, majitelia hudobných klubov, novinári a samozrejme hudobníci. Týka sa to nie len hudby, ale aj systému spolupráce, sú to subjekty, ktoré majú ďaleko od formalizmu. To kreuje jednu z možno najlepšie fungujúcich platforiem, ktorá nie je ukotvená do nejakých zväzujúcich štruktúr.“, priblížil Ján Sudzina.

Na záver predchádzajúceho ročníka zaznelo posolstvo, že tohtoročný bude „zelený“. Aký program môžeme očakávať?

„Na konci minuloročného festivalu sme avizovali, že tento rok symbolicky zmeníme vizuál festivalu z tradične firemnej „hevhetia~oranžovej“, na zelenú. Ako symbol! Ako symbol ale aj ako impulz. Predovšetkým však ako prejav osobnej zodpovednosti voči svetu okolo, ale najmä svetu v nás.

Inšpirovala nás k tomu tvorba našich umelcov. Prvotným impulzom bol album bieloruskej skupiny Port Mone, nahrávaný výhradne s použitím „zelených“ zdrojov energie (solárne a veterné elektrárne). Projekt bol inšpirovaný černobyľskou katastrofou, ale aj ako protest či snaha o diskusiu k plánovanej výstavbe novej jadrovej elektrárne v Bielorusku (album bude ako čerstvá novinka premiérovaný práve počas tohtoročného festivalu – pozn. red.).

Pôvodne sme zamýšľali zorganizovať sériu koncertov pri solárnych elektrárňach na Slovensku. Áno, bol by to symbol a gesto ... ale ... trošku ma vyrušuje fakt, že „zelená“ tématika sa stala až propagandistickou. Preto sme od ambície ‚tlačiť‘ festival do vyslovene ekologickej roviny upustili. Sústreďujeme sa na obsah festivalu viac ako na propagáciu eko-tématiky. Dôležité je to, aby sa každý pozrel ako so svojho pohľadu môže prostrediu pomôcť. Aj my sa zameriavame na to, aby sme boli čím priateľskejší k životnému prostrediu, ale hlavne aby sme hovorili o ekológii obsahu každého jedného subjektu, ktorý sa chce s platformou Hevhetia stotožniť.“

Môžeme si priblížiť samotné podujatia tohto ročníka?

„Ak by som mal ešte ostať pri téme ekológie, tak sme pripravili niekoľko prednášok a diskusií. Či už to bude prednáška poľskej dvojice Mareka Styczyńského a Anny Nacher o permakultúre spojená s deep listeningom kvapkajúcej vody, diskusia o organizovaní „zelených“ festivalov, novo-medialistická výstava pedagógov a študentov Fakulty umenia TU Košice na ekologickú tému, no a samozrejme aj online formy festivalov, keďže Hevhetia ShowCase je každoročne streamovaná na sociálne siete, čo je aj fenoménom tejto ‚corona‘ doby. Festival už dávno nie je len o hudbe. Je aj o sprievodných podujatiach o výtvarnom umení, o nových médiách, fotografiách, workshopoch, diskusiách, atď.“

Mnohé festivaly sa práve pre nepredvídateľnú a neustále sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19 rozhodli svoj program presunúť, či úplne tento rok zrušiť. Hevhetia ShowCase bude. Ako táto situácia ovplyvní program?

„Do poslednej chvíle nebudeme mať istotu, kto bude môcť prísť a kto nie. Napriek všetkému máme väčšiu časť umelcov z krajín, ktoré sú aspoň momentálne bezpečné. To isté sa týka aj účastníkov showcase, teda hudobných profesionálov. Môže sa stať, že niektorí nebudú môcť prísť, ale budeme sa snažiť ten obsah odprezentovať minimálne virtuálnym spôsobom prostredníctvom streamingu na sociálne siete. Tí, ktorí nebudú môcť prísť, pošlú nám svoje témy, svoj obsah a budeme sa ich snažiť virtuálne zapojiť.

Na čo z programu sa môžu ľudia naviac tešiť? Čo je samotným ťahákom festivalu?

„To je moja najneobľúbenejšia otázka a nerád na ňu odpovedám“, s úsmevom hovorí Ján Sudzina: „každopádne po skončení showcase koncertov sú vo večerných hodinách takzvané highlightové koncerty. Či už je to americká speváčka Chanda Rule so svojou kapelou Sweet Ema band (19. 8.), punk jazzové trio The FLASH! (21. 8.), či David Kollar s Arve Henriksenom (22. 8.), ale aj dvojkoncert už spomínaných bielorusov Port Mone trio a po nich nasledujúcá nórska formácia wESTAMAN v košickej Kunsthalle (21. 8.). Z môjho pohľadu sa každoročne snažíme robiť obsah, ktorý je rôznorodý, prekvapivý a hlavne kvalitný. Preto odporúčam kúpiť si permanentku na celý festival."

Posledný deň festivalu (nedeľa 23. 8. – pozn. red.) sa bude niesť v duchu hudobného happeningu. Keďže vydavateľstvo Hevhetia má aj svoj sublabel Hev-Het tune, pre menej náročného poslucháča pripravilo prezentáciu umelcov, ktorí sa zameriavajú na viac pesničkové projekty. Od 15:00 v areáli Anička zaznie hudba košičanky tvoriacej pod pseudonýmom Skyva, predstaví sa aj formácia Chill on the Sun, nasledovať bude dobre známy prešovčan Edo Klena a jeho Klenoty a na záver zahrá kapela 100 múch.

Kompletný program nájdete na adrese:

https://www.hevhetiafest.sk/event-directory/

Lístky si môžete kúpiť výhradne v predpredaji na Predpredaj.sk.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu s ochorením COVID-19 sa môže program festivalu meniť. Tím Hevhetia ShowCase sa bude snažiť zabezpečiť adekvátnu náhradu za prípadný výpadok hudobných hostí.

